Министр культуры СССР Екатерина Фурцева - Олегу Ефремову: «Ну скажи, у меня неплохие ноги?»

Министр культуры Екатерина Фурцева (в центре). Фото: ТАСС

Те, кто не любил Екатерину Фурцеву, презрительно называл ее «ткачихой». Да, в ранней юности она действительно окончила фабрично-заводское училище в родном Высшем Волочке и работала на фабрике «Большевичка». И у нее, министра культуры СССР, было только семь классов среднего образования. А высшее она получала по комсомольской путевке в Институте тонкой химической технологии, где больше занималась общественной деятельностью, чем учебой (во всяком случае, химиком Фурцева потом не проработала ни дня). Строго говоря, она и к культуре прямого отношения не имела, пока ее не возглавила - и все прекрасно это понимали.

Однако она не была вульгарной бабой, а совсем наоборот - одной из самых ярких и интересных женщин СССР. Деятелям культуры часто приходилось с ней нелегко. Но, в конце концов, с ее предшественником на посту министра, Николаем Михайловым, о котором говорили, что он умеет изъясняться только на двух языках, русском и матерном, приходилось куда сложнее. И теплых воспоминаний о Фурцевой сохранилось куда больше, чем недобрых.

НЕЖНАЯ ДРУЖБА С НИКИТОЙ СЕРГЕЕВИЧЕМ

Карьера Фурцевой - от ткачихи до одного из первых лиц государства - выглядит сказочной, словно в фильме «Светлый путь». Но в 30-е и 40-е годы по комсомольско-партийной линии случались и не такие взлеты. Тем более, в 50-е Фурцеву связывала дружба с Хрущевым (поговаривали даже о романе, как бы странно это ни звучало).

В середине 50-х Фурцева была первым секретарем Московского горкома КПСС (в переводе на русский язык - градоначальником). За три с лишним года, что она провела ей на этой должности, облик Москвы сильно изменился: с одной стороны, были построены стадион «Лужники» и гостиница «Украина» (кстати, название придумала именно она - в проектах гостиницу называли то «Дорогомилово», то «Бородино»), с другой - началось возведение массового жилья, знаменитых «хрущевок» (неудобных, некрасивых, но простых и дешевых в строительстве, ставших спасением для тысяч москвичей, живших в бараках).

Министр культуры СССР Екатерина Фурцева и итальянская актриса Джина Лоллобриджида.

И Фурцева лично отвечала за то, чтобы Фестиваль молодежи и студентов в 1957 году прошел без сучка без задоринки. А это было очень непросто. Например, в день открытия опасались давки, подобной той, что случилась на похоронах Сталина: вся Москва высыпала на улицы, чтобы приветствовать автоколонну с гостями фестиваля, следующую от ВДНХ до «Лужников». У организаторов начиналась паника. И Фурцева все взяла в свои руки: приказала объявить по репродукторам - они тогда висели повсюду - что открытие задерживается. Посмотрев на карту Москвы, разделила автоколонну на два потока, параллельно двигавшихся к стадиону… Открытие было безупречным, как и почти весь фестиваль. Хрущев был восхищен.

И в том же 1957 году она очень сильно помогла Никите Сергеевичу в битве с Маленковым, Кагановичем, Молотовым и примкнувшим к ним Шепиловым (эта компания мечтала снять Хрущева с поста главы государства - и не в последнюю очередь благодаря ловким интригам Фурцевой потерпела катастрофический провал). Екатерина Алексеевна и так была секретарем ЦК КПСС, а после этой истории стала еще и членом Президиума ЦК. Ни одна женщина за всю историю СССР не достигала в стране более высокого положения. Правда, симпатии Хрущева были переменчивы - и уже в начале 60-х Фурцева потеряла свой статус. Ее «перебросили на культуру», что, конечно, можно было рассматривать как понижение.

«КАК ЖЕНЩИНА ПРОШУ: СДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ КРАСИВОЕ!»

«Ткачиха» Фурцева считалась одной из самых элегантных женщин в СССР. По легенде, ее муж Николай Фирюбин, когда поехал в качестве посла в Югославии, взял манекен, в точности повторявший фигуру жены - и на него шились или примерялись прекрасные платья. Помимо этого, в 50-е Фурцева попала на Каннский кинофестиваль и была совершенно очарована Францией и французской модой (говорят, ей очень нравилась фирма Lanvin, а ее любимыми духами были Arpege). Она близко сошлась с Надей Леже, вдовой знаменитого художника Фернана Леже, и та буквально задаривала ее нарядами. (Дружба была нежной и долгой: Леже еще подарила СССР много картин из своей коллекции - и получила квартиру в Москве, а еще участок в Переделкино).

Душила ли она художников, мешала ли их свободе самовыражения?.. Леонид Млечин, автор самой подробной на сегодняшний день биографии Фурцевой, считает, что она сама не так уж много решала в культурных вопросах: над ней стояли другие партийные начальники, каждый со своим представлением о прекрасном. Так, за неделю до 70-летия МХАТа Фурцева еще не знала, кому из артистов театра в ЦК КПСС решат дать звания и награды, а кому - нет: она не только не принимала участия в этом обсуждении, ей даже ни о чем не считали нужным намекать. (Рассказывая об этом корреспонденту «Литературной газеты», она разрыдалась). У скульптора Эрнста Неизвестного были большие проблемы из-за того, что его произведения в ЦК казались уродливыми (Хрущев называл их «тошнотворной стряпней») - и шишки валились прежде всего на Фурцеву. Она говорила скульптору: «Эрнст, ну перестаньте, ну сделайте что-нибудь красивое. Сейчас с вами говорит не министр культуры, а женщина. Пожалейте женщину! Если бы знали, сколько у меня неприятностей из-за вас… Товарищи так сердятся!»

С людьми искусства порой приходилось общаться, как с детьми. Фурцева лично мирила Галину Уланову с главным балетмейстером Большого театра Лавровским. Лично уговаривала заартачившегося Олега Стриженова играть Андрея Болконского в «Войне и мире» (не уговорила - и роль ушла к Вячеславу Тихонову). При этом со многими артистами и режиссерами она дружила, и порой вела себя удивительно кокетливо для министра. Вспоминают, как однажды она запросто приподняла юбку выше колена и спросила у Олега Ефремова: «Олег, ну скажи, у меня неплохие ноги?» (Они и правда были неплохими, что отмечают многие мемуаристы).

Очень многие потом вспоминали ее добрым словом. «Фурцева была высокоинтеллигентный человек, незаурядная личность» - говорил Муслим Магомаев. «Фурцева была светлым пятном на фоне темного министерского царства» - считал автор «Баллады о солдате» Григорий Чухрай.

«Я УМРУ МИНИСТРОМ»

Царство «Екатерины III» закончилось осенью 1974 года. Незадолго до этого вокруг нее развернулся скандал: она строила дачу и купила стройматериалы в Большом театре по льготным ценам. Дачу отобрали (правда, вернув за нее 25 000 рублей). Пошли очень серьезные разговоры о том, чтобы спровадить 63-летнюю Фурцеву на пенсию. Она воспринимала все это очень тяжело. Говорят, сказала подруге: «Что бы там ни было, я умру министром». А параллельно с этим развернулась личная драма: муж встретил другую женщину.

В ночь с 24 на 25 октября Екатерина Алексеевна скончалась. Причиной смерти врачи назвали острую сердечную недостаточность. Ходили слухи о самоубийстве (тем более, в 1961-м она уже предпринимала попытку покончить с собой). Но, скорее всего, сплетники просто пытались нагнать драматизма. За день до смерти Фурцева жаловалась знакомой на боль в сердце. А умерла в ванной, где принимала душ. Может быть, банальное резкое переключение воды с горячей на холодную и привело к сердечному приступу?..

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