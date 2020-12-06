Демократия по-венесуэльски: парламентские выборы определят будущее страны

Примечательно, что даже позиция Гуайдо для Корины Мачадо выглядит слишком миролюбивой, ей подавай только бомбежки и высадку десанта. Фото: REUTERS

Последние несколько месяцев Боливарианская Республика выпала из фокуса мировых новостей. Вялый карантин периодически перемешивался с огромными очередями за бензином и сообщениями о росте числа больных. Тем не менее, начиная с конца августа в стране власти и оппозиция стали активно готовиться к выборам в местный парламент — Национальную ассамблею. Несмотря на то, что в политической жизни это голосование традиционно менее значимо, чем выборы главы государства, нынешний электоральный процесс может стать самым важным с момента смерти лидера "боливарианской революции" Уго Чавеса. "Комсомолка" разбирается, в чем тут дело.

ПО СЛЕДАМ ЧАВЕСА

Чтобы понять, почему эти выборы так значимы для Венесуэлы необходимо обратиться к истории. Начиная с 2000 года, чависты и их союзники полностью доминировали в стране, контролируя не только исполнительную власть, но и парламент, где стабильно получали конституционное большинство. Однако в 2015 году все изменилось: успокоенные своими многолетними успехами, левые практически не готовились к выборам и в результате с треском проиграли их, получив в парламенте лишь треть мест.

В результате возник жесткий внутриполитический кризис, который правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) решила весьма оригинальным образом, созвав в 2017 году Национальное учредительное собрание (НУС) для выработки новой конституции. Власти не стали ограничиваться одним лишь основным законом, а прямо постановили, что НУС как главный орган, представляющий народ, обладает верховной властью, и поэтому может не только разрабатывать конституцию, но и принимать любые нормативно-правовые акты. Мимоходом власти признали "традиционный" парламент буквально говоря "не функционирующим" - Нацассамблея могла собираться, обсуждать различные вопросы, но все ее документы не имели никакого веса. Да и сами депутаты оказались лишены финансирования, не получая даже зарплаты.

И вот глава НУС Дьосдадо Кабельо сделал поистине сенсационное заявление. Оказывается, что Собрание прекратит свою работу уже в декабре этого года, причем сделает это без предоставления проекта конституции. Таким образом, к началу января у Венесуэлы останется только один "нормальный" парламент, который и будет работать так, как это делают его аналоги во всех странах.

Несмотря на то, что в политической жизни это голосование традиционно менее значимо, чем выборы главы государства, нынешний электоральный процесс может стать самым важным с момента смерти лидера "боливарианской революции" Уго Чавеса. Фото: REUTERS

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Нынешние противники Мадуро уже разделились на два лагеря в отношении предстоящих выборов. Одни из них под "командованием" Гуайдо призывают не верить "левым" и не идти голосовать. Взамен "самозванец" предлагает провести с 7 по 12 декабря "народный опрос", чтобы продемонстрировать "нелегитимность Мадуро", причем большей частью — в виртуальном формате путем голосования на сайте.

Вторая группа, "умеренных" борцов с режимом наоборот поддержала выборы, заявляя о том, что только таким путем можно вернуться к демократическим традициям и победить ЕСПВ.

Есть еще и "третий путь", который представлен лидером движения "Вперед Венесуэла" Мариной Кориной Мачадо. Эта дама, получившая звонкую кличку "Сумасшедшая", требует радикальных мер в борьбе с "диктатурой Мадуро", призывая США как можно скорее ввести войска. Примечательно, что даже позиция Гуайдо для Корины Мачадо выглядит слишком миролюбивой, ей подавай только бомбежки и высадку десанта.

В результате в венесуэльской оппозиции в очередной раз повторилась та же ситуация, что и в предыдущие годы — "лебедь, рак и щука", которые тянут "повозку" античавистов в разные стороны. И это только самые крупные течения, ведь если посмотреть на амбиции каждой из партий, выяснится, что ни одно из движений не хочет уступать своим "партнерам" ни йоты. Да и как тут можно пойти на компромисс, если сама так называемая оппозиция представляет собой "лоскутное одеяло" - тут и либералы, и социалисты, и даже христианские демократы. Единственное, что объединяет эту пеструю братию — желание поскорее сбросить Мадуро.

ВА-БАНК

И вот за пару дней до голосования сам глава государства сделал своим противникам ошеломляющий подарок. Он заявил, что в случае проигрыша правящей партии, он самолично уйдет в отставку со своего высокого поста.

Что это - "политический суицид", "игра ва-банк" или хитрый расчет? Все оппозиционные опросы твердят о том, какой президента низкий рейтинг — максимум 10 процентов, а также о том, что жители Венесуэлы только и ждут сигнала, чтобы скинуть "тирана". Теперь же власти одним подобным заявлением резко подняли ставки и продемонстрировали своим противникам, что уверены в своем положении, заодно и подстегнув явку на голосовании, которая необходима им для легитимности процесса.

Более того, оппозиционеры неоднократно заявляли о незаконности избрания Мадуро. Теперь сам президент фактически дал им "карт бланш" на то, чтобы с помощью избирателей отстранить "самозванца" от власти и доказать истинность своих утверждений.

Правда не все так просто, ведь чависты хорошо просчитали свои электоральные перспективы и не стали бы рисковать, не имея уверенности в своей победе. У действующей власти есть неплохие шансы вернуть себе контроль над парламентом на выборах, причем сделать это честно. В дело вступает арифметика. ЕСПВ является очень дисциплинированной партией в том числе и благодаря административному ресурсу, поэтому с высокой вероятностью чависты смогут получить все те же голоса, что и на предыдущих выборах, а это около 6 миллионов из 17 миллионов избирателей.

Солидно, но оппозиция в триумфальном для себя 2015 году смогла привлечь голоса 7,7 миллионов человек. Однако ситуация с той поры значительно изменилась. Из страны уехало по различным подсчетам более 4 миллионов человек, сбегая от нищеты и голода. Большей частью это был именно оппозиционный электорат.

Парламентские выборы определят будущее страны Фото: REUTERS

ПОД ЗОРКИМ ОКОМ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

За предстоящими выборами активно следят и за рубежом, правда не напрямую, а через СМИ. Официально США, страны ЕС и большинство латиноамериканцев не стали направлять своих наблюдателей на голосование, объявив заранее весь процесс незаконным и не отвечающим принципам демократии.

Правда неофициально приехали представители социальных движений со всего мира, включая экс-президентов Эквадора и Боливии Рафаэля Корреа и Эво Моралеса, а также депутатские группы различных парламентов. Всего в Каракасе заявляют о 200 наблюдателях из 17 стран мира.

Будут среди них и представители от России. В субботу в Каракас прибыла делегация высшего уровня, в которую вошли депутаты Госдумы и сенаторы, включая зампредседателя нижней палаты Игоря Ананских, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева и посла по особым поручениям МИД по вопросам наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран Владимира Чурова. Делегация должна будет посетить Национальный избирательный совет, а также принять участие в работе в избирательных штабах различных партий и посетить участки для голосования.

Правда до сих пор так и не решен вопрос с признанием результатов выборов. Несмотря на все попытки Каракаса, выборы ни ЕС, ни США не поддержали усилия венесуэльских властей. Это, помимо прочего, означает, что эти государства не признают и соглашения в сфере экономики и финансов, которые могут быть одобрены новым парламентом. Таким образом помимо американских санкций перед чавистами будет еще одно препятствие по привлечению американских инвестиций в страну.