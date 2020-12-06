Точка в эре полезных ископаемых: Дания отказывается от добычи нефти

Дания является лидером Евросоюза по добыче углеводорода. По объемам она уступает лишь Норвегии и Великобритании, которые в ЕС не входят. Фото: Shutterstock

Министр по проблемам климата и энергетики Дании Дан Йёргенсен сделал неожиданное заявление: страна решила отказаться от разведки газа и нефти в Северном море и к 2050 году полностью прекратит их добычу.

В датском представительстве Greenpeace заявление Йёргенсена горячо поддержали.

Согласно подсчетам министерства энергетики страны, подобное решение обернется для нее потерей более $2 миллиардов.

Дания является лидером Евросоюза по добыче углеводорода. По объемам она уступает лишь Норвегии и Великобритании, которые в ЕС не входят. По оценкам экспертов, в прошлом году Дания добывала более 100 тысяч баррелей нефти в сутки. На сегодняшний день у страны есть 20 нефтегазовых месторождений и более 50 буровых платформ.

Йёргенсен уверен, что решение Дании отразится на мировом рынке нефтепродуктов: «Мы – лидер по добыче нефти в ЕС, и наше решение будет иметь резонанс по всему миру».

Неожиданное решение связано в первую очередь с борьбой с изменением климата, в котором Дания бесспорно является лидером не только на континенте, но и во всем мире.

По словам Йёргенсена, теперь усилия будут направлены на развитие технологий улавливания и хранения углерода, а также на совершенствование получения энергии из альтернативных источников, что позволит создать новые рабочие места в стране.