Трамп заявил о нежелании баллотироваться в 2024 году

Действующий президент США не хочет ждать четыре года Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ждать четыре года, чтобы занять главное кресло в Белом доме, поскольку оно и так принадлежит ему по результатам прошедших выборов.

«Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть контроль над Палатой представителей <…> «Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», – витиевато заявил американский лидер в разговоре с журналистами.

Вряд ли это полный и безоговорочный отказ Трампа от намерения вернуться в Белый дом в случае, если победа Байдена не будет официально утверждения коллегией выборщиков. Так что пока он и его команда продолжают последовательно настаивать на фальсификации выборов демократами, которые, по утверждениям республиканцев, использовали ситуацию с пандемией в свою пользу и подтасовали результаты голосования с помощью «чудовищных махинаций», используя, в частности, присланные по почте бюллетени.

Накануне стало известно, что команда Трампа подает иск в суд Джорджии с просьбой приостановить подсчет голосов в штате. Эксперты не исключают, что Трамп может потребовать проведения повторных выборов.