Пара из 50-х и "закрытый" Китай: Старые фотопленки и негативы открыли чужие тайны

Фото: Архив Уильяма Фейгана

Эпоха цифровых устройств изменила мир фотографии – теперь результат съемки можно увидеть сразу же после, минуя длительный процесс проявления пленки и печати снимков в комнате с красной лампой.

Но иногда полезно вспомнить старые навыки, решил коллекционер старых фотоаппаратов Уильям Фейган, которому вместе с приобретенными им ретро-камерами Leica достались несколько фотокассет. В одной из них была пленка, и Фейган занялся ее проявкой.

Фото: Архив Уильяма Фейгана

Раньше 35-миллиметровая пленка заряжалась в кассету вручную, а после процесса съемки сматывалась в нее же вручную, поэтому приступая к проявке Фейган даже не знал – есть ли на пленке какие-то снимки. Но ему повезло.

Фото: Архив Уильяма Фейгана

«Обычно, когда я проявляю пленку, у меня есть какое-то представление, что на ней. В этот раз в темной комнате я заметил очертания старых машин. Но только позже, во время сканирования пленок, я смог понять, что на них изображено», – рассказал коллекционер.

Фото: Архив Уильяма Фейгана

Позже, после сканирования негативов, Фейган выяснил, что на пленке запечатлены моменты путешествия молодой пары на автомобиле BMW который выпускался в 1930-х годах. Коллекционеру удалось узнать отель в швейцарских Альпах, а также улочку в итальянском городке Белладжо.

Фото: Архив Уильяма Фейгана

А вот о молодых мужчине и женщине на снимках никакой информации нет.

Как и о том, почему пленка, запечатлевшая счастливые моменты в жизни пары в 50-х годах прошлого столетия осталась непроявленной.

«Обычно такие фотографии люди хранят в память о счастливых временах. И я подумал, что если бы не проявил эту пленку, то просто выбросил бы ее, и никто бы никогда этих людей не увидел». – сказал Фейган.

А французский коллекционер Томас Совен долгое время жил в Пекине, где покупал у одного местного торговца бракованные цветные негативы. Китаец должен был их уничтожить, сдавая в пункт переработки, но фотографу каждый раз удавалось убедить отдать негативы ему.

Фото: Архив Томаса Совена

За то время, пока Совен жил в КНР, ему удалось собрать более 850 тысяч снимков. На них изображены люди и события, охватывающие период с 1985 по 2005 годы. В то время в Китае использовали фотопленку, содержащую микроскопические светочувствительные кристаллы галогенида серебра, поэтому фотографии удалось восстановить.

Фото: Архив Томаса Совена

Собранные фотографии художник разместил в арт-проекте «Пекинский серебряный рудник», который время от времени показывается в европейских и американских музеях и выставочных залах.

- На этих фотографиях можно увидеть тот Китай, который никогда не показывали жителям Запада, - рассказывает Совен. – В то время была сильна пропаганда, и все кадры подвергались жесткой цензуре со стороны властей. То, что их не устраивало, выкидывали на свалку.

Фото: Архив Томаса Совена

Жителям европейских государств нельзя было показывать довольных китайцев, позирующих с новой бытовой техникой или с героем американской сети ресторанов быстрого питания. Все это противоречило тогдашней государственной политике, которая заявляла, что Китай – закрытая страна.

Фото: Архив Томаса Совена

После возвращения из Пекина в Париж фотограф продолжает искать старые китайские негативы и надеется пополнить свою коллекцию новыми снимками. Сейчас ему помогают в этом коллекционеры, которые находят нужное на блошиных рынках и сайтах объявлений о продажах разных товаров.