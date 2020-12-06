Роман Зобнин: «Я давно знаю Черчесова. Если он жестко говорит с тобой, значит, хочет вытащить на следующий уровень»

Накануне жеребьевки «КП» встретилась с одним из лидеров национальной команды Романом Зобниным. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сборная России 7 декабря узнает своих соперников по отборочному турниру ЧМ-2022. Накануне жеребьевки «КП» встретилась с одним из лидеров национальной команды Романом Зобниным, чтобы узнать, кого он точно не хочет видеть в числе соперников по отбору, а также подвести итоги этого непростого года для российской сборной.

Марио — настоящий джентльмен

- К вам сначала вопрос, как обладателю титула «КП» Футбольный Джентльмен 2018 года. В этом году этим званием уже обладает Марио Фернандес. Одобряете выбор?

- Немного расстроился, что Джикия, который вышел в финальную тройку, не выиграл. Но Марио — отличный победитель. Настоящий джентльмен, при том, что игрок очень сильный, всегда корректен на поле и дружелюбен в общении.

- Он сам нам рассказывал, что особенно то не любит разговаривать, что предпочитает молчать не только, когда говорят на русском, но и когда на его родном португальском - тоже.

- Это потому, что Марио — скромный. И это тоже неплохое качество. Мне кажется, скромность украшает джентльмена.

- Марио в этом году не хватило только одного — хороших результатов в сборной России. Это был очень странный год для команды. Вы не собирались 10 месяцев, потом ударно начали Лигу Наций, затем притормозили, а окончилось все крупным поражением. Вам лично что больше всего запомнится в этом году матчей за сборную?

- Перерыв и вправду получился очень большим. Когда в сентябре все приехали в Новогорск, было видно, как все соскучились. Было что обсудить — коронавирус, пандемия, потом возобновление чемпионата… А начали мы в Лиге Наций действительно неплохо. Вот только я бы не назвал те победы над Сербией и Венгрией простыми. Да, у нас сезон начался раньше, чем у многих остальных. Возможно, за счет этого мы были на тот момент лучше готовы, но легко точно не было.

- Что случилось потом? Откуда взялась эта серия из 6 матчей без побед?

- В октябре были две ничьих, и в тех матчах могло сложиться по-разному. По игре хотелось большего. С Турцией могли и выиграть, могли и проиграть. Венгрию должны были побеждать - там были моменты, и если бы мы их использовали, точно бы пробились в дивизион А Лиги Наций. А как было в ноябре, вы и так помните.

У каждого футболиста и тренера есть матчи, за которые стыдно

- По ТВ казалось, что с Турцией, несмотря на поражение 2:3, чуть ли не лучшая игра сборной в этом году была.

- До удаления вообще идеальная!

- Нет, ну серьезно — и в меньшинстве же могли сравнять.

- Я тоже серьезно. Первые 20 минут, согласен, были лучшим отрезком за весь год. Мы здорово подготовились, перестроились в три центральных защитника, турки точно этого не ожидали, и мы на этом эффекте смотрелись очень неплохо. Потом вы все видели сами — удаление, пенальти… Хотя и в меньшинстве мы создавали моменты, движение было хорошим, интенсивность очень высокая. Я в том матче за 75 минут так «наелся», словно все 120 провел.

- Черчесов показывал цифры, получается, что в сборной у вас в два раза больше ускорений, чем в клубе? О чем это говорит? О другой вашей роли в сборной? О другой интенсивности матчей? О другом уровне соперников?

- Все вместе. И уровень турнира, и уровень моей подготовки, и уровень соперника, кстати, тоже. Когда Россия играет с Сан-Марино, там не наспринтуешься. Или с Испанией, когда сидишь в основном в обороне, тоже будет спринтов меньше. А вот когда с Турцией играешь в меньшинстве, работаешь за себя и за того парня, которого не хватает в составе, а надо еще и атаковать, вот тут приходилось ускоряться по полной программе.

- Последний матч года - разгром от Сербии (0:5). Говорят, вы расстроились, что пропускали его. Это правда?

- Регламент, когда в турнире проводишь шесть матчей и за две желтые карточки пропускаешь игру — это же жестко! Согласны? В Лиге чемпионов в группе тоже 6 матчей, и там пропускаешь при трех предупреждениях. Почему в Лиге Наций не так? Расстроился, конечно, хотел весь турнир пройти. Но пришлось смотреть дома.

- И какие ощущения?

- Да такие же как и у всех, мы тут не отличаемся. Но если брать крупные поражения, у какого футболиста или тренера их не было? У меня есть три-четыре поражения, за которые мне больно и стыдно до сих пор. Когда Катару проиграли, или со «Спартаком» «Ливерпулю» попали 0:7. Из последнего — домашнее поражение «Ростову». Но это тоже часть футбола, от нее не удавалось уйти ни одному игроку или тренеру и каждый как умеет учиться жить с этими стыдными воспоминаниями.

Черчесов не сказал ничего нового. Нам в лицо он говорит то же самое

Нужно понимать, что Черчесов жестко что-то говорит тебе не потому, что ты ему не нравишься, а потому что он хочет сделать тебя лучше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Смотрели нашумевшее интервью Черчесова на Матч ТВ?

- Концовку. Все остальное читал и наслышан об этом. Огненное интервью получилось, чего уж там.

- И как вам?

- Видно было, что накипело после поражения, что Станислав Саламович хотел высказаться. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит все то же самое.

- Например?

- Например, что тебя не делают лучшим журналисты или кто-то там еще. Если ты лучший, ты должен доказывать это на поле.

- То интервью действительно больше было адресовано игрокам, чем болельщикам?

- Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их не давал. И я вас уверяю, что футболисты обязательно смотрят их если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно.

- В сборной бывают более жесткие разговоры Черчесова с командой?

- Конечно, бывают. На собраниях, личные разговоры. Жестко? Может быть. Но человек гнет свою линию, характер у него такой, и, например, мне такие разговоры помогали. Я Станислава Саламовича давно знаю, еще по «Динамо». Он меня там 20-летнего на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И мне помогло это в нужный момент понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот свой открывать. Это закаляет. Но нужно понимать, что Черчесов жестко что-то говорит тебе не потому, что ты ему не нравишься, а потому что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, он хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень. Более того, если он так делает, значит, видит, что тебе есть, куда расти. И когда ты начинаешь понимать, для чего он все это делает, негатив уходит, и ты говоришь себе: «ок, все нормально, работаем».

- Самая запоминающаяся речь Черчесова?

- Это было на чемпионате мира. Он говорил про то, что дух побеждает саблю. Посыл в том, что команда всегда сильнее индивидуальностей. Что если у нас будет команда, то никакая Испания с топ-играми нас не остановит. Нам это помогало.

- В последний год было ощущение, что сборная России — это команда?

- Да. На первых двух сборах — точно. На третьем — не совсем. Потому что было много новичков, а для того, чтобы стать настоящей командой, надо чуть больше времени. Это обязательно произойдет, но чуть позже.

Жеребьевка отбора ЧМ-2022? Только не Турция!

- Шесть игр сборной без побед. На вас в команде давит этот пресс критики, который наваливается с каждым не выигранным матчем?

- Хуже было бы, если бы этого пресса не было. Значит люди не смотрят, значит им все равно, значит, они на нас махнули рукой и отвернулись. А так они чувствуют, что мы можем больше, и требуют от нас этого. Не знаю как кого, но меня это мотивирует.

- Но у вас нет ощущения, что в отношениях болельщики-сборная мы вернулись на 2,5 года назад, когда хейт в отношении команды был просто запредельным?

- Тогда вообще катастрофа была. Мочили за все что можно, и за что нельзя. Ты не поле только ступил, уже виноват в чем-то. Нам хотелось, чтобы это скорее закончилось, и хотелось доказать, что мы хоть чего-то, но стоим. Что мы не самая последняя страна в футболе, что нельзя нас так принижать и унижать. Думаю, получилось. И после ЧМ-2018 у нас появилось какое-то имя, и вера в нас.

- Перед Евро-2020 будет так же тяжело?

- Если нам не помешают внешние факторы - коронавирус и травмы, если мы соберемся своим оптимальным составом, перед Евро-2020 все будет совсем не так, как перед ЧМ-2018.

- 7 декабря жеребьевка отбора следующего чемпионата мира. Кого не хотели бы в соперники?

- Турцию. Ну сколько уже можно?! Две Лиги наций с ними играем, контрольные матчи проводим. Мы уже с турками друг другу как родные. Но почему-то кажется, что снова с ними встретимся.