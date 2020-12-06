Почему мужчины живут меньше: ТОП-7 болезней сильного пола

По данным Минздрава России, средняя продолжительность жизни российских мужчин почти на 10 лет меньше, чем у женщин Фото: Shutterstock

- По данным Минздрава России, средняя продолжительность жизни российских мужчин почти на 10 лет меньше, чем у женщин, - говорит наш эксперт Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории. - Однако Россия не одинока в этой тенденции: подобную картину в течение последних 100 лет врачи наблюдают во всех странах, где ведется статистика продолжительности жизни. И один из ключевых факторов, которые приводят к снижению продолжительности жизни — «мужские» болезни. Конечно, они встречаются и у женщин, но все же в основном предпочитают сильный пол.

Да, есть заболевания, тесно связанные с полом (например, простатит у мужчин или рак шейки матки у женщин). Но даже если исключить их из нашей статистики, то результат для мужчин будет не слишком веселым. Вот основные «мужские» проблемы со здоровьем, которые могут привести к смерти. Или просто причинить множество неприятных ощущений.

1. Инфаркт миокарда

Мужчины более склонны к образованию излишков висцерального жира (образуется в основном на животе, в просторечии зовется «пивной живот»). В норме висцеральный жир необходим как запасной источник энергии и защита органов брюшной полости от травм и охлаждения. Однако если такого типа жира слишком много, то он превращается в фактор риска, увеличивающий шансы мужчины получить инфаркт миокарда. И, действительно, именно полные мужчины чаще попадают в больницы с инфарктом.

2. Атеросклероз

Мужчины чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Главная причина - у мужчин ниже выработка эстрогена (так называемого женского гормона), который нормализует уровень холестерина и тем самым снижает риск развития атеросклероза у женщин до менопаузы. У мужчин же, лишенных такой природной защиты, чаще образуются холестериновые бляшки на стенках сосудов, сужающие их просвет. А это означает повышенный риск инсультов из-за плохого кровообращения.

3. Аневризма аорты

В 5 раз чаще у мужчин наблюдается аневризма аорты - расширение ее участка из-за патологических изменений в структуре стенок. Причем это расширение со временем прогрессирует, и дело иногда доходит до операции. В ряде случаев операцию приходится проводить экстренно.

4. Болезнь Паркинсона

Недавно в журнале JNeurosci было опубликовано исследование ученых Гарвардской медицинской школы, подтвердившее важную роль эстрогена (женский гормон — см. пункт 2) в защите от болезни Паркинсона. Это медленно прогрессирующая нейродегенеративная болезнь, от которой чаще страдают мужчины. При болезни Паркинсона погибают нейроны головного мозга, отвечающие за выработку дофамина. Уменьшение уровня дофамина вызывает замедление и скованность движений, тремор, сутулость, снижение обоняния, проблемы с давлением, нарушение сна, депрессию и т.д.

5. Камни в почках

У мужчин намного чаще, чем у женщин, образуются конкременты в почках. Из-за ряда особенностей строение мочеполовой системы мужчина при выходе камня нередко испытывает просто адские муки. Тогда как у женщин небольшие камни выходят проще. Но при этом у женщин чаще возникают большие камни, которые может удалить только хирург.

6. Подагрический артрит

Если почки снижают выведение мочевой кислоты из организма, то она начинает накапливаться, образуя в тканях кристаллы уратов. Из-за этого формируются тофусы в подкожной клетчатке и суставах (шишки, наросты на суставах). Это заболевание, которое сопровождается поражением почек, называется подагрический артрит и встречается у мужчин в четыре раза чаще.

7. Грыжи

Паховая грыжа по сравнению с предыдущими заболеваниями относительно безобидна. Так называют патологию нижней части брюшной стенки, при которой органы брюшины выпадают в область пахового канала. Такое может произойти с частью кишечника, мочевым пузырем и даже селезенкой. Они выдаются в подкожное пространство и образуют грыжевой мешок. Всего 3% женщин сталкиваются с такой проблемой. А вот мужчины - уже 27% мужчин. То есть более четверти всего населения мужского пола. И часто в детском возрасте.

КСТАТИ

Почему мужчины в зоне риска?

А еще, помимо этих болезней, мужчины чаще страдают от рака мочевого пузыря, панкреатита и язвы двенадцатиперстной кишки. Но почему? Обычно врачи выделяют три группы причин:

- Врожденные особенности (как в случае с эстрогеном).

- Маскулинность или псевдомужественность: поощряемая обществом склонность к опасному поведению. Помимо травмоопасных видов спорта, агрессивного поведения включает повышенное употребление алкоголя, который провоцирует развитие многих болезней.

- Склонность мужчин как можно реже приходить к врачу: по наблюдениям медиков, женщины намного чаще обращаются в клиники при первых симптомах. А также чаще проходят диспансеризацию или посещают врачей для профилактики.

Все это, кстати, привело к тому, что мужчины гораздо тяжелее, чем женщины, болеют коронавирусом COVID-19 и другими вирусными заболеваниями. И чаще умирают. Женщинам помогает в борьбе с вирусом более сильный и устойчивый иммунный ответ и обращение к врачу при первых симптомах болезни. Мужчины же скорее проглотят горсть таблеток и отправятся мужественно преодолевать заболевание, заражая других и снижая собственные шансы быстро выздороветь.

ВАЖНО

Как это предотвратить?

Поскольку профилактика - лучшее лекарство, то нужно регулярно обращаться к врачам за профилактическим осмотром и сдавать анализы, которые помогут на ранней стадии выявить болезнь. Например, многие лаборатории предлагают комплексные ежегодные проверки - чек-апы (check-up).

Это различные наборы анализов - каждый для определенной группы (делятся как по полу, так и по возрасту). При составлении такого чек-апа лаборатория учитывает дополнительные риски - курение, неправильное питание, высокое артериальное давление, гиподинамия, наличие ближайших родственников с рано проявившимися серьезными заболеваниями и т.д.