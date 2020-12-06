Врачи покалечили, а читатели помогли

Вову спасли от смерти, правда, из-за врачебной ошибки он превратился в инвалида, но наши читатели вернули малышу возможность ходить, осталось научить говорить…

О беде маленького Вовы Кривобокова мы рассказали вам в начале этого года («Спасая от смерти, Вову покалечили», КП от 26.01.20). Малыш родился у здоровых и любящих родителей, но с пороком сердца и глухим. Сердце врачи исправили, но после вполне удачной операции анестезиолог ошибся в подборе «трубочки» для дыхательного аппарата, повредил трахею и понеслось: снова врачи, снова операция, «дырка» в горле, через которую ребенок дышит, долгая, вынужденная неподвижность, неумение ходить…

- Не волнуйтесь, все исправится! – твердили врачи. - Рано или поздно Вова сможет дышать сам. Слух ему восстановят – сегодня это не такая уж и проблема. Мальчик начнет говорить и, если к этому моменту он не отстанет в развитии, запросто сможет пойти в школу и общаться с обычными детьми.

Ключевое слово - «если». Если Вова не отстанет; если будет проведена грамотная реабилитация; если в многодетной семье, где работает один папа, отыщутся на деньги на это лечение. Вот тогда-то мы и обратились к вам за помощью. На годовой курс реабилитации нужно было более полумиллиона, но они были собраны!

- Низкий поклон всем добрым людям, которые так живо отреагировали на нашу беду! – говорит мама Настя. – Мы тогда очень быстро собрали необходимую сумму. Весь год занимались изо всех сил, чтобы оправдать вашу веру в Володю. И вот результат – сын научился ходить!

Свои первые шаги Вова сделал только в этом году, когда ему уже исполнилось три года. А минувшим летом научился уверенно ходить даже без поддержки. Но когда температура опускается ниже отметки в +10 градусов, оборудование, которое помогает Вове дышать, барахлит и малыш задыхается. Так что пока мальчик снова сидит дома.

- Доктора утешают нас, что ничего не бывает сразу, и надо просто потерпеть – вздыхает мама. – Мол, мы постепенно движемся к цели, то есть полному восстановлению здоровья. Вот недавно сделали кохлеарную имплантацию, то есть вживили в барабанную перепонку специальный аппарат. Теперь Вова слышит. Он стал откликаться на свое имя. Уже может выдыхать сам. Вдох при помощи аппаратуры, а выдох самостоятельно. А звуки-то образовываются именно на выдохе, так что скоро начнем учиться говорить!

И все бы хорошо, но для продолжения выздоровления и развития Вовы по-прежнему нужна реабилитация. Сумма, собранная год назад, подошла к концу, а в семье Кривобоковых работает только папа. Мама круглосуточно ухаживает за больным сыном и умоляет не оставлять их без помощи.

Дорогие друзья, благодаря вашей отзывчивости Вова прошел половину пути к выздоровлению. Пожалуйста, помогите ему дойти до счастливого финиша.

Годовой курс реабилитации для Вовы стоит 700 000 тысяч рублей. Мы просим у вас помощи в оплате этого курса.

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи.

Как помочь:

Через смс можно помочь, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Вовы Кривобокова. НДС не облагается.

Способы помощи через интернет указаны на сайте фонда.