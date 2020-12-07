Валерий Лимаренко: Новая программа по переселению сахалинцев из аварийного жилья рассчитана до 2026 года

60 семей из Южно-Сахалинска получат новое жилье в ближайшие недели. Фото: sakhalin.gov.ru

На Сахалине одновременно решают несколько важных задач: сделать острова чистыми, газифицировать все районы области, улучшить жилищные условия сахалинцев и курильчан, а также привлечь инвестиции для развития туризма. По всем направлениям есть государственные программы. О том, как реализуются масштабные проекты и что предстоит сделать в ближайшие годы, в интервью «КП» рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

АВТОМОБИЛИ НА ГАЗ И «ОРЛАНЫ»

- Валерий Игоревич, на Сахалине строятся газовые котельные, жители переходят на дешевый экологичный вид топлива. Уже все сделано в этом направлении?

- Мы развернули серьезную работу, чтобы сделать наши острова более чистыми. Именно Сахалинская область намерена стать первым российским регионом, где будет выполняться Парижское соглашение о климате. Планируем за пять лет перевести на газ 157 котельных и 26 тысяч домов. Для этого предстоит построить более 1000 километров газопроводов и восемь газораспределительных станций. В результате должны быть газифицированы все районы области.

В Тымовском районе до конца года запустят сразу 5 газовых котельных. Фото: sakhalin.gov.ru

- Автомобили всех желающих переводят на газ за счет бюджетных субсидий. Какая конечная цель этой программы?

- Задача здесь стоит не менее амбициозная – перевести на газ половину транспорта за четыре года. Сейчас в регионе 1200 автомобилей на газомоторном топливе. Благодаря бесплатным сертификатам на переоборудование – их выдано уже 7500 – число обращений в сервисные центры существенно возросло. Параллельно продолжаем развивать газозаправочную сеть. Недавно к нам поступили шесть передвижных заправок, которые будут работать в районах области (Тымовском, Поронайске, Невельске, Аниве, Долинске и Холмске). А в областном центре до конца года будет введена вторая станция «Газпрома».

- Авиационная тема также получила развитие. Возобновили рейс по маршруту Южно-Сахалинск-Шахтерск-Южно-Сахалинск. Частота полетов увеличится, и в планах строительство нового пассажирского терминала. Какие еще вопросы с перелетами предстоит решить?

- Мы начали восстанавливать в Сахалинской области сеть советских аэродромов. Это позволит перемещаться между населенными пунктами региона более быстро и комфортно. Рейсы будут выполнять небольшие воздушные суда – вместимостью до 19 человек. В регион уже прибыли два таких самолета.

Туристы могут на горных лыжах спуститься со склонов «Горного воздуха». Фото: sakhalin.gov.ru

- А в целом как продвигается актуальный вопрос для региона – транспортная доступность (по воздуху, воде, рельсам)?

- Завершилась перешивка железной дороги на общероссийский стандарт. У нас уже шесть новых рельсовых автобуса РА-3. Сахалинцы сами выбрали этому виду транспорта название – «Орлан». Также к нам прибыли 18 современных жд-вагонов для линии «Южно-Сахалинск–Ноглики», которая связывает областной центр с поселком нефтяников на севере Сахалина. Обновим треть железнодорожного парка в регионе. Еще одно важное направление - морское сообщение. Уже в следующем году на курильскую линию должны выйти два новых судна, построенных на Невском заводе. Строительство еще двух судов продолжается на Амурском заводе, они предназначены для паромной переправы Ванино-Холмск.

РЕМОНТ МНОГОЭТАЖЕК И СВЕЖИЕ ПОМИДОРЫ

- Улучшение жилищных условий на Сахалине – тоже главная тема. Какая сейчас обстановка с ремонтом многоэтажек и расселением людей из аварийных домов?

- В текущем году свои жилищные условия улучшат 5300 человек. Мы одним из первых регионов России завершим расселение людей из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. Что касается капитального ремонта, то мы стараемся подходить комплексно: приводить в порядок дворы, фасады и крыши, подвалы и инженерные коммуникации. В этом году занимаемся 600 многоквартирными домами, на большей части из них работы уже завершены.

- А какие планы на ближайшие пять лет?

- С января приступаем к реализации новой программы, которая рассчитана до 2026 года. В нее должны войти 600 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 декабря 2020 года. В этом вопросе рассчитываем на поддержку Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Возобоновлен маршрут Южно-Сахалинск-Шахтёрск-Южно-Сахалинск, летать самолеты будут дважды в неделю. Фото: sakhalin.gov.ru

- Как в регионе развивается сельское хозяйство и есть ли какие-то меры поддержки для фермеров?

- От развития сельского хозяйства во многом зависит продовольственная безопасность Сахалинской области. И этот год наглядно показал, что мы можем полностью обеспечить себя по многим позициям. Наши сельхозпредприятия и фермерские хозяйства в этом году собрали более 45 тысяч тонн картофеля и 22 тысячи тонн овощей. Жители всегда обеспечены тепличными огурцами, помидорами, зеленью. К тому же значительно увеличилось производство мяса и мясной продукции, молока. Мы помогаем фермерам приобретать специальную технику и оборудование, выделяем средства на строительство и реконструкцию помещений, создаем условия для привлечения молодых специалистов.

- А что с ценами, удается ли их удержать?

- Вместе с бизнесом мы проводим большую работу, чтобы приобрести социально значимые товары можно было по доступным ценам. Для этого у нас действуют торговые точки экономформата: социальные магазины, сети региональных производителей, ярмарки. Выбрать наиболее привлекательное ценовое предложение помогает новый информационный портал – доступная-цена.рф.

- Сахалинская область вошла в топ-30 субъектов Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. За счет чего этого удалось добиться?

- За год Сахалинская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности на 13 позиций – с 43 на 30 место. Это говорит о том, что мы стали более открыты для бизнеса, наше взаимодействие стало более эффективным: можно задать вопросы с помощью интернет-платформы «Бизнес. Сахалин. Онлайн», получить помощь в центре «Мой бизнес». Для привлечения инвестиций создаются технопарки, а также нефтегазовый и строительно-индустриальный парки, водородный и агропромышленный кластеры, IT-парк.

В Москве было подписано шесть соглашений о строительстве отелей, спа-курортов и яхт-клуба. Фото: sakhalin.gov.ru

- Сколько вообще проектов с инвестициями сегодня у Сахалинской области?

- Мы планируем реализовать около 20 инвестиционных проектов в различных сферах экономики: транспорт и логистика, промышленность, жилье и городская среда, туризм, цифровая экономика.

СНЕГОХОДЫ И ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

- Остается меньше месяца до Нового года. И уже сейчас многие думают, как провести новогодние праздники обычно россияне рвутся в теплые страны, но ведь можно отправиться посмотреть Сахалин. Какие особенности отдыха в зимнее время, какие есть развлечения?

- Мы предлагаем гостям Сахалина погрузиться в настоящую снежную сказку с большим разнообразием зимних активностей. Это и отдых на горнолыжном комплексе «Горный воздух» прямо в центре Южно-Сахалинска, и зимняя рыбалка, и катание на снегоходах или собачьих упряжках. А после активного отдыха можно познакомиться с островной кухней, которая славится морскими деликатесами и дикоросами.

Владельцы гостиниц говорят, что уже сейчас большинство номеров забронированы с декабря на несколько месяцев вперед. Как правило, туристы приедут кататься на «Горном воздухе». Фото: sakhalin.gov.ru

- А есть какие-то скидки, выгодные предложения?

- Например, акция «Твоя яркая зима на Сахалине». Она начала действовать с 1 декабря 2020 года и продлится до апреля 2021 года. В это время партнеры проекта: отели, рестораны, туроператоры, магазины, такси, прокат инвентаря – предложат туристам различные скидки и бонусы. Экономия может составить от 5 до 30%. Все подробности можно узнать на сайте gosakhalin.ru.

- Но и это еще не предел. Потенциал Сахалинской области велик и в сфере туризма. Вы подробно об этом говорили на Дне открытых дверей в Москве. Какие проекты там были представлены и кого вы приглашали к участию?

- Там мы представили проекты туристско-рекреационных кластеров на Курильских островах и «Лагуну Буссе» на юге Сахалина. Также презентовали гостиничный комплекс на горнолыжном курорте «Горный воздух». Говорили о возможностях зимнего отдыха на Сахалине. Места привлекают многих туристов своей удивительной природой. Благодаря реализации проектов отдых здесь станет более комфортным.

Современные поезда начнут курсировать до конца 2020 года на линии «Южно-Сахалинск–Ноглики». Фото: sakhalin.gov.ru

- Какую инфраструктуру для этого нужно создать?

- Построить кафе и рестораны, гостиницы, глэмпинги, базы отдыха, рекреационные центры. Мы рассказали инвесторам обо всех условиях и преимуществах.

"Лагуна Буссе" и "Итуруп Резот" станут привлекательными для экотуризма на Сахалине. Фото: sakhalin.gov.ru

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