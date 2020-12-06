«Он полез ко мне целоваться, а потом выстрелил в коленку»: В Москве задержали полицейского, который напал на 13-летнюю школьницу

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», но если факт приставаний к несовершеннолетней подтвердится, полицейскому предъявят обвинение и по более жесткой статье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская полиция и Следственный комитет разбираются в деталях громкого ЧП - накануне вечером на юге Москвы полицейский ранил из пистолета 13-летнюю школьницу. Это произошло у подъезда многоэтажки на Судостроительной улицы. Жители дома сообщили в полицию о выстрелах и криках на улице. Приехавший на вызов наряд обнаружил стрелка и кричащую от боли школьницу с огнестрельным ранением в ногу.

- 33-летний мужчина, который стрелял из травматического оружия, оказался сотрудником патрульно-постовой службы, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Был он, правда, не в форме, а в гражданской одежде. Но при этом, как сообщил источник «Комсомольской Правды» в правоохранительных органах, мужчина был довольно сильно пьян.

По словам источника, события развивались следующим образом.

- Тем вечером полицейский после смены заглянул «на огонек» к соседям. Семья, так сказать, «веселая» - и муж, и жена любители выпить. Сначала посидели в квартире, потом вышли на улицу подышать свежим воздухом - тот самый патрульный, соседка и ее 13-летняя дочь. Девочка рассказывает, что в какой-то момент мужчина якобы начал к ней приставать. По ее словам - полез целоваться. Она стала отбиваться и тут произошел выстрел. Пуля угодила девочке в коленку.

Слова девочки сейчас проверяют.

- Пока непонятно, мужчина специально в нее стрелял или это произошло случайно. Других очевидцев пока сложно допросить - все, кроме девочки, находятся в состоянии алкогольного опьянения.

- Сотрудник патрульной-постовой службы территориального ОМВД задержан, - рассказала старший помощник ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова. - Он находится в подразделении ведомства, с ним проводят необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным «КП», раненую девочку увезли в Филатовскую больницу. Врачи отмечают: хорошо еще, что пистолет был травматическим, после такого ранения из боевого оружия подросток почти наверняка остался бы инвалидом.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», но если факт приставаний к несовершеннолетней подтвердится, полицейскому предъявят обвинение и по более жесткой статье.

- По данному факту проводится служебная проверка, - заявил Владимир Васенин. - По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.