Дзюба вышел на четвертое место в Клубе Григория Федотова

Форвард «Зенита» в споре наших бомбардиров всех времен обогнал Романа Павлюченко
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Артем Дзюба, которому после известных событий в «Зените» вернули капитанскую повязку, в последнем матче чемпионата России против «Урал» (5:1) вновь отличился. Форвард забил гол с пенальти и вышел на четвертое место в клубе Григория Федотова. В него входят все отечественные футболисты, забившие 100 и более голов в официальных матчах за клубы и сборную. Впереди только Олег Блохин (319), Олег Протасов (245) и Александр Кержаков (226).
Как видим, даже до третьего места Артему далековато. Зато он в следующем году вполне может обойти Александра Кержакова в споре за звание лучшего бомбардира сборной России. У Кержакова, который уже завершил карьеру, 30 голов за национальную команду, а у Дзюбы – 26. Пару-тройку удачных матчей – и лидерство в кармане. А дальше большой разрыв. Ближайший, среди тех, кто играет, Федор Смолов (14 голов).
Кстати, после гола «Уралу», Дзюба с 8-ю мячами вышел на второе место среди бомбардиров текущего чемпионата. Впереди только его партнер по атаке «Зенита» Сердар Азмун (9 голов), который в этом матче сам забил три мяча, а еще «уступил» Артему право пробить заработанный на нем пенальти.
«Зенит», как и «Спартак», в чемпионате имеет 35 очков. В воскресенье лидеров может догнать ЦСКА, если победит «Химки».
Клуб Григория Федотова
1 Олег Блохин – 319
2 Олег Протасов – 245
3 Александр Кержаков – 226
4 Артем Дзюба – 188*
5 Роман Павлюченко – 187*
6 Олег Веретенников – 185
7 Никита Симонян – 183
8 Александр Пономарев – 168
9 Валентин Иванов – 166
10 Сергей Соловьев – 165
*- продолжают карьеру