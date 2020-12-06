Дзюба вышел на четвертое место в Клубе Григория Федотова

Форвард «Зенита» в споре наших бомбардиров всех времен обогнал Романа Павлюченко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артем Дзюба, которому после известных событий в «Зените» вернули капитанскую повязку, в последнем матче чемпионата России против «Урал» (5:1) вновь отличился. Форвард забил гол с пенальти и вышел на четвертое место в клубе Григория Федотова. В него входят все отечественные футболисты, забившие 100 и более голов в официальных матчах за клубы и сборную. Впереди только Олег Блохин (319), Олег Протасов (245) и Александр Кержаков (226).

Как видим, даже до третьего места Артему далековато. Зато он в следующем году вполне может обойти Александра Кержакова в споре за звание лучшего бомбардира сборной России. У Кержакова, который уже завершил карьеру, 30 голов за национальную команду, а у Дзюбы – 26. Пару-тройку удачных матчей – и лидерство в кармане. А дальше большой разрыв. Ближайший, среди тех, кто играет, Федор Смолов (14 голов).

Кстати, после гола «Уралу», Дзюба с 8-ю мячами вышел на второе место среди бомбардиров текущего чемпионата. Впереди только его партнер по атаке «Зенита» Сердар Азмун (9 голов), который в этом матче сам забил три мяча, а еще «уступил» Артему право пробить заработанный на нем пенальти.

«Зенит», как и «Спартак», в чемпионате имеет 35 очков. В воскресенье лидеров может догнать ЦСКА, если победит «Химки».

Клуб Григория Федотова

1 Олег Блохин – 319

2 Олег Протасов – 245

3 Александр Кержаков – 226

4 Артем Дзюба – 188*

5 Роман Павлюченко – 187*

6 Олег Веретенников – 185

7 Никита Симонян – 183

8 Александр Пономарев – 168

9 Валентин Иванов – 166

10 Сергей Соловьев – 165

*- продолжают карьеру