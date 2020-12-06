США требуют от уроженцев российских Курил платить налоги в Японии

Россиян, родившихся на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, Соединенные штаты признали… японцами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россиян, родившихся на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, Соединенные штаты признали… японцами.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», — сказано в официальном документе, связанном с правилами оформления ПМЖ в США.

Обладатели грин-карт, как и другие резиденты Соединенных Штатов, должны платить налоги с любого дохода, вне зависимости от страны его получения. Однако, чтобы избежать двойного налогообложения, правилами предусмотрено, что налог, уплаченный в другой стране, идет в зачет суммы налога, причитающегося к оплате в США.

Перечисленные острова, согласно административному делению, относятся к Сахалинской области России и входят в состав Большой и Малой Курильской гряды, которая уже многие годы является предметом притязаний со стороны Японии.

В Японии «проблемой северных территорий» называется спор, затеянный японским правительством с Россией, который, по мнению японцев, является неурегулированным. Из-за этого Токио отказывается подписывать мирный договор с Москвой.

Российский суверенитет над южными Курильскими островами абсолютно законен и не подлежит сомнению и обсуждению. Все Курильские острова после Второй мировой войны вошли в состав СССР.