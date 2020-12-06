Губернатор Забайкалья Александр Осипов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Полномочный представитель президента РФ Юрий Трутнев провел заседание Президиума Правительственной комиссии по Дальнему Востоку. В рамках мероприятия обсуждались изменения планов социального развития центров экономического роста в макрорегионе. Забайкальский край стал одним из семи дальневосточных регионов, которые представили предложения о перераспределении средств субсидии для их территорий.

По данным Минвостокразвития России, в 2020 году в рамках «Единой субсидии» регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) было выделено более 28 млрд рублей. В ходе заседания было утверждено перераспределения части средств для ускорения модернизации и строительства новой социальной инфраструктуры в центрах экономического роста.

Свои предложения о перераспределении 711 млн рублей представили главы Камчатского и Приморского края, Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской и Сахалинской области, а также Еврейской автономной области. Такие изменения были одобрены в целях экономии выделенных средств, а также в связи с невозможностью выполнить некоторые запланированные задачи из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Руководителям регионов, в которых есть экономия, я признателен. Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии «Единой субсидии» надо оставлять региону, направлять на строительство новых объектов по предложениям этих регионов. А там, где есть срывы сроков, необоснованные исключения объектов, надо принимать другие решения. Денег сейчас не хватает. Каждый рубль должен использоваться максимально эффективно. За всем этим должен быть контроль губернаторов», – заявил полпред Юрий Трутнев.

Добавим, что в Забайкальском крае перераспределены будут 87,4 млн рублей. Эти средства направят на объекты, работы на которых идут с опережением графика.

«К ним относятся капремонт детского сада «Березка», строительство спортзала для занятий боксом в Чите и спорткомплекса в поселке Агинское, капремонт травмпункта в городской клинической больнице, приведение в нормативное состояние дорог», - отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как напомнил Юрий Трутнев, в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации в центрах экономического роста должны быть построены и реконструировано 1200 социально значимых объектов. На реализацию этого проекта в 2018-2020 года выделено 98,3 млрд рублей.

Отметим также, что Советом Федерации уже утвержден закон «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который предусматривает увеличение финансирования регионов Дальнего Востока по линии «Единой субсидии» до 100,1 млрд рублей. Соответствующий документ передан на подпись президенту России Владимиру Путину.