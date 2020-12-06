«Мы перекрыли им дорогу. Я вышел и начал стрелять»: что известно о трагедии под Волоколамском, где расстреляли и сожгли семью из-за конюшни

Андрей Логутенков и тот самый карабин, из которого он застрелил трех человек. Мужчина любил демонстрировать свое оружие соседским детям. Фото: СОЦСЕТИ

После жуткого убийства семейной пары и их 16-летней дочери в Подмосковье задержали троих мужчин. Все трое уже дали признательные показания.

Сейчас уже точно известно, что трагедия в дачном поселке «Малахит» под Волоколамском произошла из-за соседского конфликта, который тянулся с лета нынешнего года. А перессорились изначально из-за лошадей...

Напомним:

- Москвичу Андрею Рюмину позвонил председатель садового товарищества: «У вас дом горит!» Местные вызвали пожарных, а Рюмин срочно выехал на дачу, захватив жену и 16-летнюю дочь.

- Через пару часов их телефоны оказались выключены.

- Родственники позвонили в полицию. После этого на окраине поселка нашли выгоревшую машину, а в сгоревшем доме - останки трех человек.

ФЕРМЕР С КАРАБИНОМ И ШАШКОЙ

В списке основных подозреваемых почти сразу появился 40-летний сосед Рюминых Андрей Логутенков - местный фермер, разводивший коз и кроликов. Все в поселке знали, что у него с дачниками был серьезный конфликт.

- Рассказывают, что все началось еще летом нынешнего года. Логутенков завел на своем участке нескольких лошадей, но навоз за ними не убирал неделями и все это амбре распространялось по округе. Рюмин начал писать на соседа заявления, Логутенкова оштрафовали на 40 тысяч рублей и заставили вывезти навоз. После этого он, видимо, и затаил обиду.

Как выяснилось уже после трагедии, ранее Рюмины несколько раз жаловались в полицию на угрозы со стороны соседа. Но проверки проводили формально, они ничем так и не закончились.

Те самые лошади, из-за которых поссорились соседи. Фото: СОЦСЕТИ

- Жители «Монолита» рассказывают, что Логутенкова все в поселке откровенно побаивались. На улице он не раз появлялся с охотничьим карабином и большущим ножом на боку.

Говорили, что мужчина несколько лет назад попал в аварию и с тех пор сидел на сильных психотропах. Якобы из-за них у него и случались иногда приступы агрессии.

- Все знали, что он увлекается оружием. Собрал вокруг себя таких же «любителей», они то шашками на участке у Логутенкова махали, «возрождая казачьи традиции», то с металлоискателем в лес ходили - искали места боев Великой Отечественной.

«Я ИХ СЕЙЧАС ПРИПУГНУ»

Когда Логутенкова задержали, он почти сразу признался в тройном убийстве. И даже назвал имена своих подельников. Вместе с ним в нападении участвовали Юлия Боярышев и Николай Кочин.

Следственный комитет сегодня опубликовал видео, сделанного во время следственного эксперимента - задержанные показали место, где подкараулили своих жертв.

На кадрах оперативной съемки Андрей Логутенков рассказывает, как было дело - спокойно и даже как будто буднично.

- Их «Киа» ехала со стороны дачи. Мы знали, что они именно на ней будут ехать... Я вышел из машины. Наш автомобиль перекрыл им дорогу. Я стоял с «Сайгой» вот здесь примерно. Навел карабин в сторону их машины, прицелился и выстрелил.

Стрелял много раз - машина, которую потом нашли полицейские, буквально вся изрешечена пулями.

По словам источника в правоохранительных органах, в тот день Рюмины снова поругались с Логутенковым, когда приехали к сгоревшей даче.

- Пожарные закончили тушение, выдали владельцам дома акт. И в этот момент подъехал на машине Логутенков с двумя приятелями. В тот день он отмечал свое 40-летие, все крепко выпили. Рюмины кинулись к нему - мол, это ты наш дом сжег. Слово за слово и снова разгорелся конфликт. После этого, Логутенков вроде как уехал, но на самом деле устроил засаду на дороге. Друзьям он сказал: «Я их сейчас припугну». Выстрелил один раз, потом еще.

В поселке все знали, что Логутенков обожает оружие. Фото: СОЦСЕТИ

Приятелей мужчина уговорил помочь скрыть следы. Машину с убитыми отогнали в соседний поселок. Там на окраине стоял старый заброшенный деревянный дом. Тела положили в него и подожгли...

Кстати, в поджоге дома Рюминых задержанные пока не признались, но в следствии считают, что это действительно сделал Андрей Логутенков.

- Подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - В ходе обыска криминалистами изъято оружие, из которого производились выстрелы в потерпевших. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы.

6 декабря всех троих фигурантов дела арестовали на два месяца.