Их нравы: журналист оппозиционного СМИ лишился работы за критику Навального

Скандал случился в «благородном семействе» телеканала «Настоящее время». Его руководство не придумало ничего лучше, кроме как уволить журналиста Тимура Олевского, осмелившегося сказать что-то плохое про Алексея Навального. Фото: Александр Краснов/ТАСС

Скандал случился в «благородном семействе» телеканала «Настоящее время». Его руководство не придумало ничего лучше, кроме как уволить журналиста Тимура Олевского, осмелившегося сказать что-то плохое про Алексея Навального.

Если вы ничего не слышали, ни про это СМИ, ни про такого журналиста, ничего страшного. Редакция, хоть и пишет про жизнь в России и других странах бывшего СССР, находится в Праге. Канал был создан американской некоммерческой медиакорпорацией RFE/RL, которая работает на гранты конгресса США. Не удивительно, что у нас «Настоящее время» получило статус иностранного агента.

Итак, чем же провинился журналист Олевский перед самоназванным лидером российской оппозиции и либеральными медиа? История, сразу скажем, мутная. Олевский был гостем в прямом эфире журналиста Олега Кашина, в ходе которого обсуждалась в том числе и фигура Навального. Как раз за пару дней до этого эфира помощница оппозиционера Мария Певчих (там самая, которая была с ним во время «отравления» в Томске) выпустила видео, в котором разбирались главные фейки о Навальном. Среди них и история о том, что якобы настоящим отцом супруги берлинского пациента может быть связан с ФСБ и жить в Лондоне. Хотя на самом деле он никакого отношения к спецслужбам не имел и скончался несколько лет назад.

- Но Олевский имел неосторожность ляпнуть, что такие истории появляются, потому что Навальный очень закрыт. И семьи это тоже касается, - написала в своем телеграме Ксения Собчак.

Посмел, стало быть, указать на какие-то недостатки в образе Навального. Но и на этом «прегрешения» Олевского не закончились.

Надо сказать, что информацию эту запустил в широкие круги сам Кашин во время одного из прошлых прямых эфиров. По его словам, сведениями (а может, слухами) с ним поделился как раз Олевский. Как бы то ни было, оба извинились.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но тут стало известно, что Олевского с «Настоящего времени» увольняют. Получается, как раз за замечание о Навальном. От такой «свободы слова» в шоке даже завзятые либералы.

- Сам Олевский сообщил, что не хочет, чтобы его в России использовали для атак на Навального, и по-прежнему желает ему удачи. Олевский – человек благородный. А те старые бывшие ЦРУшники, которые рулят Настоящим временем и Радио Свобода – нет. Потому что увольняют самого известного своего журналистам за критику Навального, - возмущается Собчак.

Этот пост, кстати, опубликовал у себя и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Надо полагать, во всем согласен.

Сложно избавиться от ощущения сюрреалистичности происходящего: люди, которые обвиняют власти в цензуре, при первом же слове в их адрес выставляют за дверь человека, позволившего себе такую «оплошность». Разумеется, Навального критикуют многие, но тут-то свой, человек, на котором можно быстро отыграться. Страшно представить, что будет, если эти люди доберутся до руководства не маленьким оппозиционным СМИ, а, скажем, госканалом, а то и всей страной.