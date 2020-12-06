Чубайс получил, наконец, глобальную должность

Анатолий Борисович назначен спасителем России и всея планеты от глобального потепления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недолго радовались многочисленные противники непотопляемого «отца ваучера» его сенсационной отставке. 3 декабря он отработал последний день в Роснано. А уже 4 декабря Владимир Путин подписал Указ о назначении Чубайса специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ в тот же день вступил в силу.

ПОКОЙ ЛИШЬ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Туманная формулировка указа вызвала новое смятение умов просвещенной публики. Что за абстрактное «устойчивое развитие», которое должен обеспечивать на международном уровне идеолог российской приватизации? За что конкретно он будет отвечать? Интриги добавил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет сотрудником администрации президента.» Да и должности такой прежде не было. Ввели специально под Анатолия Борисовича.

Многие посчитали новое назначение 65-летнего младореформатора ельцинского призыва синекурой, завуалированной почетной пенсией.

Ошибаетесь, господа-товарищи. Рано, рано Анатолию Борисовичу на заслуженный отдых. Покой ему только снится. Что подтверждает его запись в твиттере о новой работе: «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично.»

Так что же это за загадочное дело?

Уверяю, никакой конспирологии в президентском указе нет. «Устойчивое развитие» - устойчивый международный термин, извиняюсь за каламбур. Давно он в ходу и в России. Достаточно вспомнить указ президента Ельцина от 1 апреля 1996 г. № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».

Увы, российский перевод не выражает сути английского термина «sustainable development». Буквально – «экологически рациональное развитие, обеспечивающее учёт будущих потребностей».

Сам термин придумала и ввела в оборот Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию (WCED), более известная как комиссия Брундтланд (по имени ее председателя Гру Брундтланд, премьер-министра Норвегии, ныне - спецпосланницы Генсека ООН по проблеме изменения климата.) Устойчивое развитие, по версии спецкомиссии ООН - «удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Короче, потребляя сейчас, не забывайте, граждане хорошие, о потомках, оставляйте им леса, реки с чистой водой и прочие природные ресурсы.

Саму комиссию, кстати, создали в 1983 году по решению Генассамблеи ООН в связи с «быстрым ухудшением состояния окружающей среды, человека и природных ресурсов».

ПОКЛОННИК ГРЕТЫ ТУНБЕРГ…

С тех пор экологические проблемы на планете только усилились. От создания спецкомиссии Гру Брундтланд ООН перешла к Парижскому климатическому соглашению по борьбе с глобальным потеплением, чьим знаменем стала школьница Грета Тунберг.

Эмоциональный Чубайс восторженно отзывается о юной шведке, которая, дескать, своим появлением привела к резкому изменению расклада сил в международной экологической повестке:

«Мое отношение к ней и к тому, что она делает, принципиально отличается от доминирующего в нашей стране. Я считаю, что это фантастическое пиаровско-политическое явление не могло бы состояться, если бы оно не было настоящим. Оно настоящее, это явление. И Грета Тунберг настоящая.»

И сам Анатолий Борисович, скажу я вам, настоящий борец с глобальным потеплением, самый активный в России. С разных трибун уже который год сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики призывает спасать планету от парникового эффекта, снижать антропогенное влияние на окружающую среду, ускоренно развивать «зеленую энергетику».

Характерно его выступление на сессии "Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития?" Петербургского международного экономического форума:

«Для наглядной иллюстрации климатических изменений сведем время существования Земли 46 млрд лет к 46 годам. Тогда получится, что человек на ней существует всего 4 часа, а индустриальная революция началась всего 1 минуту назад. И за это короткое время мы уже уничтожили половину лесов на планете. Это, мне кажется, важно понимать просто для того, чтобы оценить степень важности самой проблемы, которая, с моей точки зрения, существенно недооценивается. По крайней мере, недооценивается в нашей стране."

…И ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ ТРАМПА

Анатолий Борисович не только на словах ратует за священную борьбу с глобальным потеплением. В 2017 году он совсем было собрался в «последний и решительный бой» с парниковыми газами. С чудо-нано-оружием наперевес. О чем поведал на радио Business FM: «Мы провели специальное исследование, которое показало, что наномодифицированные материалы способны внести вклад в борьбу с выбросами СО2 больше, чем вся альтернативная энергетика на земном шаре. И один из наших флагманских проектов - производство углеродных нанотрубок. Мы считаем, что созданная новосибирскими учеными промышленная технология является лучшей в мире… Ничего подобного на земном шаре не существует… Я думаю, что если у нас будет ситуация развиваться в соответствии с нашими планами, то примерно к 2025 году капитализация компании будет измеряться несколькими миллиардами долларов, а к 2030 годам она может оказаться крупнейшей компанией в России и превысить по рыночной капитализации «Газпром», и еще может стать крупнейшим экспортером из России…»

Многие посчитали новое назначение 65-летнего младореформатора ельцинского призыва синекурой, завуалированной почетной пенсией. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но рыжий Трамп, придя в Белый дом, спутал все карты и планы Чубайса. Он демонстративно вышел из Парижского соглашения, которое с большим трудом пролоббировал его предшественник Обама. Само глобальное потепление назвал грандиозной аферой. А главное - прикрыл финансирование Зеленого Фонда ООН, который должен был собирать ежегодно $100 миллиардов на борьбу с глобальным потеплением. На часть этих денег, видимо, и рассчитывал глава Роснано, чтобы обойти коллегу Миллера с его «Газпромом».

Потому политкорректный обычно Чубайс в сердцах рубанул тогда правду-матку на Санкт-Петербургском экономическом форуме: «Трамп своим мощным, глубоким решением повел страну в сторону противоположную, куда цивилизованное человечество идет, в сторону стран-изгоев. Если я правильно помню, у нас против парижского соглашения категорически выступают Сирия, Никарагуа и Соединенные Штаты. И все.»

Трамп для него стал изгоем.

А теперь рассмотрим сам момент нового назначения Чубайса. В ноябре на президентских выборах в США Трамп проиграл демократу Байдену. Новый президент объявил, что в первый же день после его инаугурации Штаты вновь присоединятся к Парижскому соглашению по климату. Четко обозначив один из главных приоритетов своей деятельности в Белом доме.

Мало того, в конце ноября Байден ввел новую должность - специального посланника президента по климату. По статусу – уровень министра, член Совета нацбезопасности. «Впервые в состав Совета национальной безопасности войдет должностное лицо, занимающееся изменением климата, что отражает приверженность избранного президента решению этой проблемы как неотложной части национальной безопасности»,- подчеркнул Байден.

Этим спецпосланником стал Джон Керри, бывший Госсекретарь (министр иностранных дел) при Обаме. Хорошо известный в мировой политике. Он сыграл ключевую роль в переговорах по Парижскому климатическому соглашению в 2015г, которое подписали почти 200 стран. В 2019 -м стал соучредителем двухпартийной инициативы мировых лидеров и знаменитостей по борьбе с климатическим кризисом World War Zero. В выборном штабе Байдена занимался вопросами климата.

В начале декабря Владимир Путин сделал ответный ход - ввел должность спецпредставителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Что такое «устойчивое развитие» я объяснял выше. Но, судя по всему, сфера деятельности Чубайса не ограничится любимой им борьбой с глобальным потеплением.

- Кремлю надо срочно налаживать отношения с новой командой Белого дома, - считает авторитетный наш аналитик, пожелавший остаться анонимным. - Демократы - представители мировой глобальной элиты. Для нее сегодня в России есть три «рукопожатных» либерала, с которыми можно вести переговоры - Кудрин, Греф, Чубайс. На Кудрине «висит» Счетная палата. На Грефе – Сбербанк и масса других структур, включая Институт искусственного интеллекта. Чубайс, освободившийся от оков Роснано и подотчетный только президенту, в любой момент может вылететь в Штаты, Британию, Францию… Ранее не скрывал своего враждебного отношения к «изгою» Трампу. Так что Чубайс - идеальная фигура для конфиденциальных переговоров с западными глобалистами.

P.S. Автор сознательно не дает личной оценки прошлой деятельности Чубайса в России, как и теории глобального потепления. Об этом я много писал в «Комсомолке» прежде. Скажу лишь, что не являюсь сторонником Анатолия Борисовича. Но сегодня я просто разбираю ситуацию с новым его назначением, которое вызвало массу версий и слухов.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ.

Чубайсу не впервой быть международным переговорщиком.

+16 июня 1998 г группа ведущих российских бизнесменов предложила ему вести переговоры с МВФ и Всемирным банком. 17 июня Чубайс был назначен спецпредставителем президента Ельцина по связям с международными финансовыми организациями. 20 июля он договорился с Советом МВФ о выделении России $11,2 млрд. Первый транш $4,8 млрд. успел уйти в нашу страну, но дальнейшая судьба его туманна. До второго, сентябрьского транша, дело не дошло. 17 августа 1998 года правительство РФ объявило дефолт.

+ В 1998 и в 2012 гг Чубайс участвовал в закрытых ежегодных заседаниях Бильдербергского клуба сильных мира сего, который конспирологи называют тайным мировым правительством.

+ В сентябре 2008 г Анатолий Чубайс стал первым российским представителем в Международном совете банка J. P. Morgan Chase, одного из крупнейших в США. В августе 2013 г его в Совете сменил Герман Греф.

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К личности Чубайса равнодушных нет. Его либо ненавидят, либо боготворят. Кто общался с АБЧ, как его называют коллеги, или слушал его выступления, часто подпадают под влияние его харизмы. Говорит Чубайс бодро, увлекательно, сыпет фактами, не прибегая к бумажке, и хлестко отвечает на любые вопросы, даже если речь идет о свойствах графеновых нанотрубок. Но многие считают, что бывший глава «Роснано» - мастер личного пиара и любит приукрашивать реальность в свою пользу (подробности).