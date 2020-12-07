"Началось в колхозе утро", инкогнито проклятое, "Все будут приятно смуглявые", неслыханное блудодеяние в ЕП, разведчик Менделеев и самогонщица баба Лиза

Любопытство А. Б. Чубайса было удовлетворено уже в начале декабря, когда было подписано верховное распоряжение об отрешении нанотехнолога. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О завершении двенадцатилетнего нанослужения А. Б. Чубайса стали упорно говорить еще в ноябре, но глава "Роснано" мужественно изображал балет на тонущем корабле, по моде Трампа обличая фейковые новости и обращаясь к спонсорам "помоечных" источников: "Хочется по-дружески обратиться к финансирующим товарищам -- ребята, а зачем деньги палите? Я просто из любопытства".

Любопытство А. Б. Чубайса было удовлетворено уже в начале декабря, когда было подписано верховное распоряжение об отрешении нанотехнолога. 3 декабря трудовой наноколлектив простился с начальником песней А. С. Зацепина из фильма "Земля Санникова" (1973 г.) "Есть только миг между прошлым и будущим".

Песня бодрая, относящаяся к чубайсовой юности, и к тому же имеющая богатую историю. Первоначально она была написана в качестве арии для оперетты из колхозной жизни "Золотые ключи", но затем, рассудив, что использовать музыкальную пьесу только один раз было бы нерентабельно, композитор предложил ее для фильма. На пробах артист О. И. Даль исполнял ее сбивчиво по причине тяжелого запоя, но песня всем понравилась. Так что отходная по Чубайсу – это было нечто из серии "Началось в колхозе утро", затем преобразованное в песню офицера-авантюриста Крестовского.

Сразу после исполнения "Дорожной" В. В. Путин назначил А. Б. Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Официальный представитель генсека ООН тут же приветствовал это назначение: "Мы с нетерпением ждём взаимодействия с Анатолием Чубайсом", а сам назначенец отметил: "На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично".

Интерес усугубляется тем, что в Кремле указали: А. Б. Чубайс не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников президентской администрации. То что он, по логике этого заявления, не будет получать жалованья, это полбеды. В старые времена бывало, что посол (например, "бриллиантовый князь" Куракин) блистательно представлял своего государя за собственный счет. Но не очень понятно, что с инструкциями и верительными грамотами – они будут или их не будет?

Впрочем, в романе Фейхтвангера "Изгнание", действие которого происходит в Париже в 30-е гг., фигурирует спецпредставитель рейха Гейдебрег, причем французы быстро сообразили, что некоторые вопросы быстрее и проще решать не на улице Лилль, где находится германское посольство, а в отеле "Крийон", где квартирует Гейдебрег. Так, наверное, будет и с устойчивым развитием, тем более, что никто не понимает, что это такое.

Так что вопрос: то ли Чубайс теперь станет Гретой Тунберг и ходить в каучуковых галошах, то ли, напротив, станет Анти-Гретой, мощно отстаивая интересы России против зеленого психоза.

Ответственность задачи, стоящей перед А. Б. Чубайсом особенно очевидна, если учесть, что возможный будущий президент Байден намерен формировать инновационную администрацию. Назначив своим пресс-секретарем знаменитую Псаки, он присовокупил: "Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин". Некоторое однообразие в одном подразделении администрации, он компенсировал буйным разнообразием в других, пообещав "самый расово и гендерно разнообразный кабинет в истории". Как говорил Макар Нагульнов, после победы коммунизма в мировом масштабе "Все будут приятно смуглявые". У Байдена коммунизм уже победил.

Взнуздать столь разношерстный (а потому скорее всего крайне вздорный) кабинет может только инкогнито с секретным предписанием, так что выбор Чубайса на эту роль вдвойне оправдан.

А если что, можно откомандировать спецпредставителя и в Брюсселький обком, где произошло ЧП областного масштаба. У них явилось блудодеяние, причем такое блудодеяние, о котором не слыхать даже в тиранических странах. Собравшись провести обыск на предмет проверки карантинных мер, брюссельская полиция обнаружила двадцать пять благоухающих мужчин - дипломатов и евродепутатов, неистово совокупляюшихся между собой. Один из них – точь-в-точь как в анекдоте "Муж приехал из командировки" – пытался скрыться в натуральном виде по водосточной трубе, но был схвачен мужем, т. е. полицией, и оказался знаменитым мадьярским евродепутатом от правящей национально-консервативной партии "ФИДЕС" Йожефом Сайером, самым страшным гонителем гомосексуалистов в венгерском парламенте. По итогам облавы Руководители Европарламента лишь философически отметили: "Говорил же я тебе, что ты мадьяров не знаешь", после чего, успокоившись, отправились сочинять очередную резолюцию о коварном российском вмешательстве в европейскую демократию.

Но, конечно, заграничная служба и опасна, и трудна, и глубоко секретна – и это не только к мадьярам относится. Глава Службы внешней разведки С. Е. Нарышкин рассекретил, что Д. И. Менделеев один из наиболее эффективных агентов российской разведки XIX века. Великий химик-разведчик добыл во Франции важную информацию, необходимую для организации в России безопасного производства бездымного пороха.

Нарышкин не раскрыл пока, где Д. И. Менделеев добывал информацию, необходимую для написания ученого труда "Рассуждение о соединении спирта с водой". То ли в той же Франции, то ли в Англии, где соединение спирта с водой лежало в основе производства можжевеловой водки.

Этой секретной информацией и по сей день владеет и вовсю пользуется королева Елизавета II. Ее Величество запустила производство джина собственной марки, настаиваемого на пряностях, выращенных на территории дворца. Цена поллитры - 49 ф. ст.

Остается надеяться, что пряности качественные и не получится, как в рассказе Зощенко, где герой пишет донос на бабку-самогонщицу: "Добавляет туда пельсинные, что ль, корки, отчего блюешь сверх нормы".