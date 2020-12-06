«Золотая голова» Виктора Понедельника: Умер последний футболист той самой легендарной сборной СССР

Виктор Понедельник. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

- Это был талантливейший футболист. Потому что позиция центрального форварда в футболе всегда вызывала пристальное внимание. Вы знаете, что на этом месте в диспозиции всегда были знаменитейшие люди. Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Геннадий Гусаров, Сергей Сальников, Никита Симонян… И надо было всегда бороться, чтобы это место занять. Сегодня в нашем футболе центрального форварда как такого, кроме Дзюбы, нету. Уже все, нивелировалась у нас эта позиция. Сейчас уже другая система игры, поэтому всегда с ностальгией вспоминаем наших центрфорвардов, которые умели быть лидерами в команде, что в клубе, что в сборной Советского Союза, и которые могли приносить радость победами. И вот тогда в финале чемпионата Европы-1960 против Югославии при счете 1:1 Витюша своей красивой головкой забивает гол, и мы становимся обладателями Кубка Европы! Настолько это радостное было событие! И Витька иногда даже шутил, говорил - Анзорчик, а ты знаешь или нет, я бы, если головой не забил бы югославам, то меня могли бы не запомнить. А здесь я в историю вошел. Называется - "Золотая голова".

Понимаете, он был юмористом, душой команды, а потом стал прекрасным журналистом, главным редактором еженедельника «Футбол-хоккей», при том, его светлые статьи касались и теории, и практики футбола. Главное, у него хватало профессионального навыка для того, чтобы своим практическим показателям в футболе, дать теоретические объяснения. И это было великолепно. Его статьи внимательно читали болельщики, а молодежь учились по этим статьям. Не просто так просмотрели, пробежали, как сейчас в интернете…

Центральный нападающий сборной команды СССР по футболу Виктор Владимирович Понедельник, 1962 год. Фото: Евгений Кассин, Валентин Мастюков/ТАСС

- Анзор Амберкович, а правда, что у него был такой сильный удар? Ходили байки, что он чуть ли не убил своим ударом обезьяну, когда они играли в Африке…

- Ну, это было, когда они еще с «Россельмашем» выезжали в Центральную Африку, где играли с местной командой, а на воротах сидела обезьяна - талисман местной команды… Но что было на самом деле, трудно сказать, потому что, когда Витя начинал рассказывать, мы все ржали… ну, он настолько это смешно рассказывал, что, честно говоря, никто из нас даже не интересовался - правда это или нет.

- А то, что у него был очень сильный удар, вы на себе испытали?

- Я могу сказать по-другому. У него был точнейший удар. Точнейший. Он мог великолепно подкрутить мячик, он мог великолепно с подъема ударить точно по мячу. Он головой играл очень здорово с мячом, очень здорово. Мог головой мячик в любую точку попасть. Вот на тренировках даже говорили - Вить, ты можешь в левый верхний угол попасть? Он говорит - подавайте. Подают - раз, и положит туда, в этот угол. Он был талантливейшим футболистом, очень способным и в сборной он принес много успехов, но не говоря уже о ростовской команде.

- А вам он забивал?

- Нет. Ему не пришлось мне забивать. Мы очень мало играли друг против друга в чемпионате.

- Только на тренировках сборной?

- На тренировках, естественно, ну а как же? Вы знаете, иногда меня спрашивают, как ты играл с Пеле, я говорю - хорошо. В каком смысле хорошо? Я говорю, я только начинал в сборной команде Советского Союза, и вот в 1965 году к нам приехала сборная Бразилии с Пеле. После первого тайма мы проигрывали 2:0, и во втором тайме выпустили меня. И когда меня спрашивают – какой день был самым знаменитым в твоей карьере - я говорю - когда меня выпустили против Бразилии. А мне задают вопрос - но Пеле же вам гол забил. Я говорю - ну, вот поэтому и самый знаменитый, потому что все запомнили, что мне забил Пеле.

Сборная СССР в 1960 году. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

- А Понедельник в том матче играл?

- Понедельник не играл в том матче, играл Банишевский. Но у нас после Понедельника как раз появилась целая плеяда форвардов… Это был переходный период, когда он уже заканчивал играть, а мы только начинали. У нас же разница была в 3 года. Он 1937 года рождения, а я 1940-го.

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