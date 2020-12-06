Кравчук всегда был сказочником по жизни: В Совфеде ответили на предложение из Киева отключить Россию от SWIFT

Первый президент незалежной заявил, что надо ужесточить санкции в отношении Москвы. Фото: Петр Сивков/ТАСС

Первый президент Украины, 86-летний Леонид Кравчук, который четвертый месяц возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке незалежной, заявил, что надо настаивать на ужесточении санкций против России из-за Донбасса, в частности, на возможном отключении Москвы от системы SWIFT — это система межбанковских переводов.

«КП» обратилась за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову:

- Почему Кравчук выступает за ужесточение санкций против России — он же в былые годы ратовал за дружбу...

- Я вместе с Кравчуком был депутатом парламента когда-то и помню его движения очень хорошо...

- Так зачем он нагнетает? Россия — не сторона конфликта на Донбассе, а посредник в переговорах?

- Такие заявления - это суть Кравчука, это полностью в его характере. Ну, он такой по жизни, всегда таким был. Помню, как он нам рассказывал сказки в начале 90-х годов, когда мы решали вопрос о восстановлении Крымской автономии. И он нам вещал, что не надо восстанавливать автономию, потому что все будет нормально. И что русским на Украине - не только в Крыму, но и во всей Украине - будет жить лучше, чем в России.

«КП» обратилась за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

- Эти слова звучали из уст бывшего секретаря ЦК компартии Украины в начале 90-х?

- Да. Причем эту мысль повторял не однажды. Кравчук всегда был сказочником по жизни. И, по большому счету, ему удавалось ввести часть украинского общества в заблуждение.

- Когда президент Зеленский назначил Кравчука летом главою украинской делегации на минских переговорах — он же "сказочником" быть не перестал?

- Он и тут он думал, что все вопросы "порешает быстро" — и своим мозги запудрит, и Россию введет заблуждение. Не получилось. И, поскольку результаты его как переговорщика плачевны, он начал уже самые абсурдные вещи предлагать. На кого они рассчитаны — на внутреннего потребителя, не на внешнего.

- Но все-таки бывший президент страны не может быть просто демагогом...

- Он оказался человеком, который не способен решать очень серьезные проблемы. Кучма, его предшественник на посту главы переговорщиков и его преемник на посту украинского президента, кстати, был более удачным переговорщиком относительно сложных вопросов, стоящих перед Украиной. Характеры того и другого очень разные.

Кучма нечто полезное сделал для Украины. А Кравчук - , он был участником беловежских соглашений, развалившим СССР. При том он прежде был ярым проводником интересов компартии на рубеже 80-х и 90-х. Он даже выстраивал борьбу с украинскими националистами. Может, теперь он предложит денонсировать Беловежские соглашения? И это принесет мир на постсоветские территории?