"Девочка отбивалась и кричала": Родные 13-летней школьницы пытались скрыть факт нападения на нее

Сотрудник патрульно-постовой службы прострелил из травматического пистолета девочке коленку. Фото: Кадр видео

«Комсомольской Правде» стали известны новые подробности нападения на 13-летнюю школьницу на юге Москвы, в районе Нагатинский Затон. Напомним, сегодня был задержан сотрудник патрульно-постовой службы, который прострелил из травматического пистолета девочке коленку. По словам пострадавшей, 33-летний мужчина пытался ее изнасиловать на лавочке у подъезда.

Корреспонденту сайта kp.ru удалось поговорить с жителем пятиэтажного дома на Судостроительной улице, где все произошло.

- Это было около полуночи. На улице раздались два очень громких хлопка. Поначалу мы подумали, что это кто-то петарды взрывает, но потом раздался крик. Кричала девочка. Я выглянул в окно, - рассказывает Анатолий.

По словам москвича, у соседнего подъезда стоял мужчина в гражданской одежде, а на земле перед ним - девочка-подросток, которая хваталась за ногу и ревела.

- Мимо проходил какой-то парень, он подскочил, окрикнул того мужика. Мужик испугался и убежал.

Несколько человек из дома спустились вниз. Вызвали полицейских и скорую помощь.

- Из дома выскочила женщина. Как я понял, мама этой девочки. Она пыталась поднять дочь и увести домой. А девочка отбивалась и кричала: «Он меня хотел изнасиловать! Он мне коленку прострелил!» Она была в джинсах в районе коленки все действительно было в крови. Вскоре появился и тот давешний мужчина. Он как-то странно себя вел - руку держал в кармане. Сейчас я понимаю, что там был пистолет. А если б начал снова стрелять?

По словам очевидца, и стрелок, и мама девочки были очень сильно пьяны - еле держались на ногах. Когда соседи сказали, что уже вызвали в полицию, обоих это напугало.

- Они взяли девочку и потащили домой. Но через минуту девочка сумела вырваться и снова выскочила из подъезда. В этот момент к дому как раз приехали сотрудники полиции. Мы даже удивились, как быстро они появились на месте. Всего несколько минут прошло. Видимо, патруль где-то рядом был.

Врачи увезли раненую девочку в Филатовскую больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уже подтвердили, что задержанный мужчина действительно сотрудники полиции, но в момент ЧП был не на службе. Из органов его уволят. Если слова девочки про попытку изнасилования подтвердятся, по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» ему светит до 10 лет тюрьмы. Пока же возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

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