"Мне надоело слышать, что это мальчик Надежды Бабкиной": Счастье певицы с Евгением Гором длится уже 17 лет

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе 17 лет. Фото: Instagram.com

Декабрь и у Бабкиной, и у Гора самый загруженный работой месяц года. У Надежды Георгиевны – премьера спектакля, новогодние представления в театре, у Евгения его свечной заводик работает с максимальной загрузкой – к новому году продукция нарасхват. Сложно поверить, но познакомились Надежда и Евгений ровно 17 лет назад. Не поругались, не разбежались – здесь заслуга общая. Как сейчас уживаются Бабкина и Гор, почему последнее время не появляются вместе на публике? И почему главу о гражданском муже в новой книге «Модная народная» (в продаже в декабре) Бабкина назвала «Если он Гор – то я скала»?

Семейный вечер без грима — Надежда Бабкина дома с сыном и любимым мужчиной. Фото: Instagram.com

70-летняя Надежда Бабкина и 40-летний Евгений Гор последнее время вместе не позируют перед фотографами, не проходят вдвоем по красной дорожке перед премьерами. И даже на юбилее Бабкиной Гор старался не «мелькать в кадре». Из-за этого с весны после выписки Надежды Георгиевны из коронавирусного госпиталя периодические появляются слухи: Бабкина и Гор расстались, но решили не объявлять об этом – не хотят обсуждений.

На самом деле все иначе. Отношения в этой паре крепкие, построенные на любви и взаимопонимании. Но есть особенности из-за которых такие слухи и появились. Мы пообщались с окружением пары и выяснили, что это условие Евгения – никаких совместных интервью и прочих коллабораций. На одной из премьер фильма сами стали свидетелями, как Бабкина пошла по красной дорожке с сыном и невесткой, и только в кинозале перед началом сеанса семья воссоединилась с Евгением Гором. Женя в какой-то момент отказался не только от совместных интервью и прочих «когда все дома», но и от музыкальных дуэтов – раньше Бабкину и Гора вдвоем приглашали петь в «огоньки» и прочие концерты. Причина в том, что Гор устал от оскорблений и колкостей в свой адрес, обвинений: мол, Бабкина его «тащит». Поэтому от публичных дуэтов отказался, а в привычной жизни пара вместе. Живут в гражданском гостевом браке – чаще у Надежды дома, бывает она к Евгению заезжает в загородный дом. Так теперь модно у занятых и деловых людей. Часто «отдыхают» друг от друга: много дел. У Евгения собственный успешный бизнес: арома-мануфактура, большая фабрика по производству свечей, приличный рынок сбыта. Гор сам разрабатывал состав воска, палитры ароматов. Теперь его бренд Ucandles выпускает различную аромапродукцию - свечи, диффузоры, парфюм и другое. Кроме того, Евгений Гор находит время продолжать вокальную карьеру.

Сложно поверить, но познакомились Надежда и Евгений ровно 17 лет назад. Фото: Instagram.com

Бабкина своим Гором гордится – Женя владеет тремя языками, получил два высших образования, недавно в МГУ получил третье. Надежда Бабкина в программе «Жена. История любви» откровенничала: «Он от меня не зависит. Ни разу не попросил у меня ни копейки. Ни разу… Мне надоело бесконечно слышать, что это мальчик Надежды Бабкиной. Если бы он был мальчиком, то мне бы не было интересно с ним находиться. Я не скажу, что он муж, он просто мужчина, который держит эту скалу. Если он Гор, то я скала. И он держит эту скалу». Любит Надежда Георгиевна игру слов: «гора - скала». Поэтому и главу в новой книге о возлюбленном назвала «Если он Гор – то я скала». В книге дает такое объяснения их гражданского гостевого брака, и причин по которым за 17 лет Надежда не приняла многочисленных предложений руки и сердца Евгения: «Если честно, я не особо хочу идти на радикальные перемены в жизни. Живется нам и так хорошо, а мне жизненно необходима свобода. Я вольная птица, а ответственность, обязательства и рутина меня попросту уничтожат. У каждого из нас есть собственное пространство. Мы не маячим круглосуточно друг у друга перед глазами…»

Продукция, которую выпускают на заводе Гора. Фото: Instagram.com

Даже в самом начале отношений Гор отказался переезжать в просторную квартиру своей Надежды в центре Москвы – снимал свою жилплощадь. Потом был «Славянский базар», а после него гастроли — так Женя купил свою первую квартиру в Химках. Сейчас успешный бизнесмен Гор обустроил собственный загородный дом. У него бизнес, у нее театр «Русская песня», гастроли – поэтому часто приезжают с работы уставшие и проводят вечера каждый у себя, ну а свободное время, праздники и выходные – вместе.

Их первая встреча 17 лет назад на музыкальном конкурсе, где Надежда Георгиевна была председателем жюри, а Евгений одним из участников - случилась через несколько месяцев после поездки Бабкиной в святые места и исповеди. Теперь Надежда говорит, что его душа старше и ей есть чему поучиться у своего Гора.

Обстановка загородного дома Евгения Гора. Фото: Instagram.com

А он умеет красиво ухаживать – и стихи пишет, и цветы дарит… Случалось, что Бабкина приходила домой, а на подушке ждало письмо, написанное Гором пером. Вот такая любовь с разницей в 30 лет.