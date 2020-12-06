Когда можно требовать пересмотра платы за вуз из-за дистанта, рассказал министр Валерий Фальков

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как вузы адаптируется к коронавирусу ? Об этом обозревателю “Комсомолки” Александру Милкусу в эфире Радио “Комсомольская правда” рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

- К нам много вопросов поступает по дистанционному обучению, но я сразу хочу пояснить, что это вынужденная мера, а не альтернатива традиционной модели высшего образования - пояснил министр. - Для нас это решение - перевод вузов на удаленный режим - было очень сложным. Но на сегодняшний день другого выхода нет, потому что на другой чаше весов находятся жизни людей.

Сейчас 37 процентов вузов страны (478 из 1 287) полностью перешли на удаленный формат. Вокруг дистанционного обучения тут же возникло множество мифов и фейковых новостей. В частности, ряд СМИ опубликовали сообщения о массовом отчислении иностранных студентов, которые не смогли приехать в нашу страну к месту учебы из-за ограничений, связанных с пандемией.

- Мы обсудили эту ситуацию с вузами, и я хочу ответственно заявить: никакого массового отчисления иностранных студентов нет и быть не может, - заявил Валерий Фальков. - Действительно, более 100 тысяч студентов не смогли приехать, потому что границы у нас открыты далеко не со всеми странами. И главная задача вузов - обеспечить для зарубежных студентов возможность дистанционного обучения, наладить связь между студентами и преподавателями. Если возникают сложности, то, учитывая форс-мажор, в этом году можно перевести иностранцев на индивидуальный учебный план или пересмотреть сроки сдачи экзаменов.

В нынешних условиях, студенты, которые грызут гранит науки на платной основе, все чаще требуют пересмотреть стоимость обучения. По мнению Валерия Фалькова, вопрос о цене надо увязывать с качеством образования. Если в связи с пандемией студентов перевели на удаленку это не значит, что очное образование превратилось с заочное. Министр привел следующий пример: возьмем курс, который предусматривает 70 часов лекций. Если профессор 30 часов прочитал в аудитории, а оставшиеся 40 часов - с помощью Zoom или другой системы видеосвязи, то вряд ли это повод пересматривать стоимость обучения. Другое дело, если лекции не прочитаны, вуз не обеспечил возможность обратной связи или же мы имеем дело только с видимостью, суррогатом семинарских занятий. В таких случаях - если университет или институт не может обеспечить качественное образование - министр видит основания для снижения стоимости обучения.

Однако, не смотря на сложности, грядущая зимняя сессия состоится. “Мы рекомендовали вузам, чтобы они провели ее в онлайн-формате” - уточнил Валерий Фальков.

Впрочем, не коронавирусом единым живо российское высшее образование. За 2020 год в вузах страны появилось 11 400 новых бюджетных мест. В основном они открывались в региональных вузах. Это значит, что юношам и девушкам из российской провинции не надо будет по примеру Ломоносова ехать в столицу с рыбным обозом, чтобы получить хорошее образование. Число бюджетных мест продолжит увеличиваться до 2024 года. Вузы будут больше готовить специалистов в области IT-технологий, врачей и учителей.