Виталий Коротич: Ельцин мне говорил - сделаем федерацию - Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, и стряхнём всех дармоедов

Бывший главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич. Фото: Евгения ГУСЕВА

- ...Виталий Алексеевич! На днях отмечалось 100-летие со дня рождения Егора Кузьмича Лигачева. И он заявил буквально следующее в «Комсомольской правде»: «Жаль, в Кремле не нашлось бойцов, чтобы убрать Горбачева и спасти СССР».

- Лигачев несколько раз пытался меня снять.

- С должности главного редактора «Огонька»?

- Да. Но я относился к нему с уважением. Это - человек с совершенно четкими взглядами, с четким подходом к событиям и, так сказать, - не людоед. Он мне очень нравился.

- Я почему сейчас об этом спрашиваю? 8 декабря - очередная печальная годовщина подписания Беловежских соглашений, которые стали приговором СССР. (1991 г.) Вы в то время все-таки были близки и к Горбачеву, и к Ельцину, и к власти, и к политическому процессу. Вот как вы это все воспринимаете, как оцениваете? Прав Егор Кузьмич или нет?

- Что касается Советского Союза, что - вот надо было сдержать его развал... На это, кстати, был нацелен и августовский (1991-го) путч ГКЧП... Так вот - не надо было ничего сдерживать силой.

Об этом же я несколько лет назад, перед Новым годом, говорил по телефону и с Гообачевым...

- И что Михаил Сергеевич?

- И я, значит, не знал, что ему сказать.

- Как - что?

- И вот говорю ему - вы знаете, вы все-таки столько сделали: и Советский Союз развалился, и при вас происходили такие события. А Горбачев - мне: да перестань, дело в том, что Советский Союз сам разваливался, там чуть-чуть толкнуть надо было.

- Это когда вы с Горбачевым говорили?

- Думаю, года три назад, под Новый год. Он говорит - ничего там никто не делал, это все разваливалось само и надо было, может быть, немножко подтолкнуть и оно еще быстрее развалилось бы. А так это все был исторический процесс и не надо было его ускорять…

- А кто подтолкнул-то? Горбачев?

- А вот это я не знаю. Так думаю, что вот эта «беловежская штука»… Я, например, в развале Советского Союза виню Ельцина.

- Почему?

- Дело в том, что я разговаривал как-то с Бурбулисом (занимал должность Госсекретаря России. - А.Г.), с другими участниками Беловежья. У них не было желания немедленной независимости, немедленного развала Советского Союза. Бурбулис мне говорил, что, вот идет этот разговор - а ты кем будешь, а ты кем будешь?

- Это кто же у кого спрашивал - а ты кем будешь?

- Ельцин очень хотел быть президентом, и он мог им стать никак иначе, чем - получив в свое распоряжение отдельную страну. Это разговаривали так Бурбулис с Ельциным. Когда шла речь о том, что вот - составим такую конфедерацию, раздадим полномочия странам, они будут такие полунезависимые, конфедерация такая будет... А Ельцин: нет, разделиться, нет, разделиться, отдельно Россия хочет быть и так далее.

Вот почему все было «неуравновешенно», развал произошел абсолютно спонтанно.

И мне Кравчук (первый президент Украины. - А.Г.) в те дни говорил - типа, а что же будет после развала, у нас же один банк, одно печатание денег и золотой запас общий. И как же, дескать, Украине-то теперь быть? Я же, говорить, позвонил Ельцину и сказал: надо же и нам что-то делать, дайте же нам что-нибудь, нам надо валюту свою создавать, у нас - ничего, мы не готовы к этому. И Ельцин, сказал мне Кравчук, меня послал на три буквы. Вот так он!

- Нет, ну это не правда! Ельцин, на самом деле, не посылал никого, вы ж знаете…

- Да, он не матерился, это правильно. Но я говорю то, что мне было сказано.

Но, дело в том, что, вы знаете, идея развала (СССР. - А.Г.) в разных видах давно существовала.

- И у Ельцина? В чем же она состояла?

- Что мне сказал Ельцин? Где-то еще в Верховном Совете, мы стояли рядом, и он мне говорит - значит так, сейчас сделаем федерацию: Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан - и отряхнём всех дармоедов.

Вот эту фразу его я запомнил.

То есть, речь о разных вариантах развала все равно шла. Развал где-то назревал. Просто по-разному его понимали и потом - в Беловежье - подтолкнули, спонтанно. Не были готовы к этому, все понимали, в принципе, что самостоятельности сейчас такой - внезапно полученной - никто реализовать не сможет. Но, тем не менее, Ельцин хотел быть президентом. И он свое получил.

- Скажите, а если бы Беловежские соглашения… ну, не получилось бы там… Назарбаев же не приехал в Беловодье, а там, может быть, кто-то заболел бы, кто-то еще что-то… Тотесть, отложилось бы если - тогда вот сколько без Беловежья мог бы просуществовать еще Советский Союз? Год? Полтора? Или до сих пор был бы?

- Понимаете, в прежнем виде, мне кажется, Советский Союз существовать бы не мог.

Дело в том, что я наблюдал это во всех республиках, я ездил и я видел, что всюду царил тот же самый миф, что мы - такие богатые, такие могучие, а вот Россия все себе забирает. Вот если бы, дескать, мы были независимые, тогда, - ух ты, какая жизнь была бы!

Но, на самом деле, ни в одной республике не было людей, способных к руководству самостоятельному, все выполняли указания, получаемые из Москвы, и все были абсолютно такие холопы.

- Да?

- И, не случайно, что во всех республиках, кроме Азербайджана и Грузии, пришли к власти первые секретари ЦК коммунистической партии. Да и в Азербайджане, и в Грузии тоже очень скоро вернулись Алиев и Шеварднадзе.

Поэтому, речь шла о форме сосуществования. Не знаю, как долго бы она продержалась. Наверное бы, ума и практики не хватило бы, чтобы создать в России «британское содружество наций».

- Если говорить прямо, - что сейчас представляют собой бывшие советские, а ныне - «независимые государства»...

Они до сих пор еще не создаются. До сих пор еще их нет.

- Ну, как же нет?

- А - так!

И то, что происходит сейчас в Средней Азии, в Белоруссии, в Армении, все это следствие того, что Советский Союз еще продолжает распадаться.

- Еще такой вопрос возникает. Мне Бурбулис говорил, что в Беловежье был ещё один очень важный вопрос. Дело в том, что ядерное оружие находилось на территории Белоруссии и на территории Украины. Я не знаю, секретное это соглашение или нет, но вот тогда говорили, что все это передается России. Вы про это ничего не слышали?

- Было соглашение между Францией, США, были гаранты, Будапештский был договор, согласно которому все ядерное оружие возвращается в Россию.

- Из Белоруссии и с Украины?

- Да. А за счет этого Россия гарантирует, в том числе, Белоруссии и Украине, территориальную целостность, защиту. И то обстоятельство то обстоятельство, что они будут без ядерного оружия, это, так сказать, их безопасность не нарушит.

Вот это сейчас главная тема для спекуляции со стороны той же Украины...

- Какое-то объединение вам видится в перспективе? Вот сейчас есть ОДКБ, ЕврАЗэС… а вот более тесное...

- Я думаю, оно произошло бы. Но - слишком большие усилия прилагаются для того, чтобы все бывшие республики стали антиРоссией. Чтобы они получали свою нынешнюю независимость под гарантии антироссийской политики. Украина - самый яркий пример. Грузия. Да, собственно, с огромным трудом свою независимость и хотя бы какие-то добрые отношения с Россией отстаивают и другие.

На Среднюю Азию давят, на кавказские республики давят… Турция там ломится в дверь. То есть, в любом случае, это все не было бы возможно, потому что слишком много желающих… Турция рвется на Кавказ и возрождение Османской империи невозможно без дальнейшего развала бывшего Советского Союза.

- Как? И бывший Советский Союз все еще разваливают?

- А как же? Так и есть! Насколько я понимаю, тюркоязычные республики бывшего СССР получили сейчас турецкую письменность, ту самую, которую турки получили при Ататюрке. Они все отказывались от кириллицы, кроме Киргизии. И все они идут по этому же пути.

Значит, там Турция стучится в дверь. Да и Китай не безразличен к тому, что будет происходить в среднеазиатских республиках. Слишком много желающих противодействовать взаимному не то чтобы слиянию, а конфедеративности бывших советских республик.

- Слишком много желающих подавить это и быть против этого.

- Пример Молдавии, да?

- В Молдавия, где теперь новый, только что избранный президент - госпожа Санду - откровенно говорят, что хотят, чтобы Молдавия соединилась с Румынией - и привет!

Так что, если об этом говорить, то сейчас интеграция, если и возможна, и даже не интеграция, а какая-то конфедерация, - то это только при условии, что немножко заткнутся все наши западные и восточные «партнеры», желающие захватить эти вкусные куски, оставшиеся от развалин Советского Союза.

- Понял. Спасибо вам огромное. И - посочувствуем друг другу, что потеряли такую страну.

- А что же нам ещё остаются...