Анекдоты: Только в России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств, как «бухали вместе»

- Спасибо тебе, Оль, за фотку! Я теперь хоть знаю, какие мне девушки нравятся...

- Ну и какие же?

- Все остальные.

* * *

Маленький Додик уже при рождении не стал зря терять время: он доплатил несущему его аисту 200 баксов и таки сразу стал гражданином Швеции.

* * *

Завуч:

- Мария Ивановна, почему у вас Вовочка диктанты пишет мало того, что с ошибками, так еще и с матюгами?

- Ну как вам объяснить, Элеонора Петровна... Мальчик пишет, ошибается, нервничает, пишет дальше…

* * *

Зашел в супермаркет, охранник замерил температуру: 35,2.

Гады, уже на входе обвесили!

* * *

Мерчандайзер - это человек, меняющий местами товары на полках супермаркета, когда вы только-только запомнили, где что лежит.

* * *

Училка на удаленке забылась и сказала: «Сегодня контрольная за четверть, прошу всех выключить свои гаджеты!»

* * *

Маленькую пластиковую вилочку в доширак кладут не просто так. Если ее тоже заварить, то у вас будет нормальная большая вилка.

* * *

- Дорогой, что это за тест «10 с хвостиком»?

- Это тест на IQ.

- Может, мне его пройти?

- Не стоит.