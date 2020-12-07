Анекдоты: Только в России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств, как «бухали вместе»

- Спасибо тебе, Оль, за фотку! Я теперь хоть знаю, какие мне девушки нравятся...
- Ну и какие же?
- Все остальные.
* * *
Маленький Додик уже при рождении не стал зря терять время: он доплатил несущему его аисту 200 баксов и таки сразу стал гражданином Швеции.
* * *
Завуч:
- Мария Ивановна, почему у вас Вовочка диктанты пишет мало того, что с ошибками, так еще и с матюгами?
- Ну как вам объяснить, Элеонора Петровна... Мальчик пишет, ошибается, нервничает, пишет дальше…
* * *
Зашел в супермаркет, охранник замерил температуру: 35,2.
Гады, уже на входе обвесили!
* * *
Мерчандайзер - это человек, меняющий местами товары на полках супермаркета, когда вы только-только запомнили, где что лежит.
* * *
Училка на удаленке забылась и сказала: «Сегодня контрольная за четверть, прошу всех выключить свои гаджеты!»
* * *
Маленькую пластиковую вилочку в доширак кладут не просто так. Если ее тоже заварить, то у вас будет нормальная большая вилка.
* * *
- Дорогой, что это за тест «10 с хвостиком»?
- Это тест на IQ.
- Может, мне его пройти?
- Не стоит.