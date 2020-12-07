Кто после сорока лет выглядит лучше - наши звезды или голливудские

Анджелине Джоли и Чулпан Хаматовой - 45 лет.

Особенно заметно это становится после сорока лет. Мы присмотрелись к лицам российских актеров и их голливудских коллег-ровесников и поняли: наши женщины в отличной форме, а вот с мужчинами, увы, все не так хорошо.

Мы решили выяснить, кто после сорока выглядит лучше - наши звезды или их голливудские ровесники.

Татьяна Лютаева и Сара Джессика Паркер - 55 Фото: Instagram.com

Татьяна Лютаева и Сара Джессика Паркер

Звезда «Секса в большом городе» делала фейслифтинг (подтяжку лица), пластику век и увеличивала бюст. Однако из-за особенностей внешности пластические операции добавили Саре Джессике Паркер лишних лет. А вот ее ровесница Татьяна Лютаева обошлась без пластики и выиграла. Звезда «Гардемаринов» регулярно ходит к косметологу, делает уколы красоты и другие процедуры. Спорт, правильное питание и массажи помогают Лютаевой выглядеть на 15 лет моложе цифр в паспорте.

Марат Башаров и Леонардо ДиКаприо - 57

Марат Башаров и Леонардо ДиКаприо

И у Марата, и у Лео, которого, кстати, на днях россияне назвали лучшим актером десятилетия, всегда была склонность к лишнему весу. Но Башаров не заморачивается по этому поводу - любит вкусно поесть, а порой и выпить. Леонардо тоже нарушает режим в свободные от съемок дни, но при этом много тратит на оздоровление - окружил себя врачами, разрабатывающими для него системы питания, поддержки организма. Если бы у Марата были такие спецы, то и он мог бы выглядеть моложе своих сорока с хвостиком.

Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли - 45

Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли

Скачки веса Джоли отобразились на ее лице - излишняя худоба спровоцировала обвисание кожи, появление новых складок и морщин. Несмотря на то, что Анджелина делала подтяжку лица, ее эффект уже не так заметен, ведь в зависимости от индивидуальных особенностей результат операции держится от 7 до 10 лет. Ранние пластические операции на лице до добра не доводят, а вынуждают повторять их. Хотя каркас лица Джоли еще держится за счет установленного скулового импланта - это делают для коррекции формы щек.

А вот ровесница Джоли Чулпан Хаматова свежа и без косметики. Это все результат ЗОЖа и генетики. Чулпан против ботокса - считает, что актрисе нужны мимические морщины.

Михаил Ефремов 57 и Брэд Питт 56 лет

Михаил Ефремов и Брэд Питт

Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, отметил 57-летие 10 ноября в заключении, а Питт отпразднует его 18 декабря, и, к счастью, на свободе. Тяга Михаила к алкоголю отразилась на внешности: морщины, одутловатость, отечность... - выглядит он старше своих лет. Спасти Ефремова может лишь пластическая хирургия, которая вряд ли в его положении возможна.

Брэд тоже злоупотреблял спиртным, но завязал. Питт ежедневно тренируется, пользуется услугами косметолога. У актера и мимические морщинки на месте, и тургор (уровень упругости и эластичности кожи), как в 30 лет.

Ирина Муравьева и Мерил Стрип - 71 Фото: Instagram.com

Ирина Муравьева и Мерил Стрип

Две большие звезды не стесняются морщин и не признают пластику. Однако Муравьева не признает и диет - немного похудела она лишь недавно. А вот Мерил Стрип следит за фигурой - плавает ежедневно, а в ее рационе только органические продукты. Впрочем, Муравьева тоже следит за рационом - в частности, не ест мясо. В итоге обе выглядят для своих лет прекрасно.

Александр Домогаров и Джонни Депп - 57

Александр Домогаров и Джонни Депп

Все проблемы с внешностью у нашего Александра - из-за лишнего веса. Отеки, нездоровый цвет, мешки под глазами, второй подбородок - все это уйдет, если артист похудеет, займется спортом и станет посещать косметолога. У Джонни Деппа из-за скандалов с бывшей женой Эмбер Херд нервы ни к черту, однако артист постоянно сидит на диетах, тренируется, посещает личного косметолога, поэтому выглядит моложе нашего Домогарова лет на десять.