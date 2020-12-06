Зоопарк в «Ледниковом периоде»: Загитова сравнивает хейтеров с собаками, Тодоренко вытащила на лед живую змею

Одна из самых ярких пар проекта Роман Костомаров и Регина Тодоренко. Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

Казалось бы, «Ледниковый период» только начался — а уже юбилейный выпуск. Теперь пары не будут вылетать из шоу: со следующего выпуска их баллы суммируют, а на финише посчитают, кто был сильнее. В проекте и вокруг него как обычно много сюрпризов и скандальных эпизодов.

Чен против Загитовой

Новая ведущая шоу Алина Загитова (справа). Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

Несмотря на то, что ведущая шоу Алина Загитова очень и очень старается совершенствовать работу на камеру, критика в ее адрес не утихает. Сначала девушку хаяли за невнятную речь, затем за скованность, потом за костюмы, а теперь популярная телеведущая и бывшая легкоатлетка Иоланда Чен заявила, что не понимает, как Загитова оказалась на Первом канале.

- Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы, - удивилась Чен. - Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом.

Мне не нравится, что сейчас идет какая-то подмена понятий. Раз она выиграла Олимпиаду, значит, априори может быть сразу везде, и везде у нее сразу будет получаться. Сидеть в новостях, как Ирина Слуцкая, вести центральное шоу…

Итоги этапа конкурса Фото: Кадр видео

Чен назвала Алину слабым звеном и посетовала, что улыбку работа девушки не вызывает. Только чувство неловкости. Дескать, всей семьей телеведущая сгорала от стыда, когда смотрела на то, как Загитова ведет шоу.

- Мне неловко за Алину, - призналась в интервью Иоланда. - Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать им вопрос. В результате повторяет одно и то же по 30 раз. В случае с Алиной [продюсеры] ни о чем не думали и выпустили ее вести передачу просто так. Пусть она миленькая, хорошенькая, все помнят ее заслуги. Но то, как она ведет эту программу, конечно, ни в какие ворота не лезет.

Алина против хейтеров

Алина Загитова ответила хейтерам. Фото: СОЦСЕТИ

Молодая фигуристка долго сдерживалась, но (вместо того, чтоб бросить читать все, что про нее пишут злопыхатели) в итоге впервые ответила на объемный хейт. После очередной порции нелестных комментариев Алина выложила в сториз инстаграма фото с шоу, где держит в руках микрофон, и как бы обращает его в сторону публики. И недвусмысленно подписала снимок: «Собака лает, а караван идет».

Змея от Тодоренко

Живая змея на льду. Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

Одна из самых ярких пар проекта Роман Костомаров и Регина Тодоренко решили слегка оживить свое выступление и вытащили на лед...живую змею! Под песню The Feeling Begins они представили номер, в котором телеведущая предстала в образе Клеопатры, а Регина фигурист — в образе римского военачальника Марка Антония.

Роман Костомаров в образе римского военачальника Марка Антония. Фото: Виктория ПОПЛАВСКАЯ

Было эффектно, но вдохновило не всех судей. Максимальные оценки участники проекта за этот номер не получили.

Топалов против суставов

Влад Топалов вылетел с проекта Фото: СОЦСЕТИ

А вот Влад Топалов хоть и вылетел с проекта, но последствия фигурного катания певца не оставляют. В сториз инстаграма артист выложил скан результатов осмотра у травматолога, который прописал Топалову «введение протеза синовиальной жидкости» (это специальный укол, помогающий восстановлению суставов).

Оказывается, Влад перенес микрооперацию на ногу — и три дня должен держать ногу в покое.

- Три дня покоя после операции, и я точно знаю, каааак их проведу, - подписал фото с сыном артист. - А точнее, как МЫ их проведем? Муууутииикиии, едаааа и диван с любимой женой.

Как говорил В.С.Высоцкий: «Это не беда, если болит нога».

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20