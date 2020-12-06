ЦСКА больше не лидер: «армейцы» не смогли переиграть «Химки» и отстали от конкурентов

Игроки ЦСКА Никола Влашич и "Химок" Дмитрий Тихий (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Химки" (Химки). Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Субботние результативные матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги сменились относительно скудными на голы воскресными. Почти московское почти дерби между ЦСКА и «Химками» должно было стать самым интересным в турнирном плане. «Спартак» и «Зенит» свои три очка набрали, ЦСКА для того, чтоб держаться в группе лидеров устраивала только победа.

Бич «армейцев» - ужасная реализация моментов. Только в одной Лиге Европы можно вспомнить «Динамо» Загреб, «Фейеноорд» и «Вольфсберг» - в принципе, всех, - когда у ЦСКА было куча моментов, но реализация хромала настолько, что влекла за собой неудовлетворительные результаты. Первый тайм матча с «Химками», как под копирку. В худших традициях красно-синих образца текущего сезона. ЦСКА был ярче оппонентов, инициативней, создавал массу моментов, но до их реализации дело не доходило.

В начале игры Николе Влашичу понадобилась не совсем стандартная помощь. Представителю тренерского штаба ЦСКА пришлось пробежать кросс по бровке поля, чтоб принести хорвату новые бутсы. Старые, почему-то, его не устроили. В итоге это сработало. На исходе первого тайма Влашич прошёл в штрафную соперника и отправил мяч точно в нижний угол ворот Лантратова. Никола отличился впервые с октября.

Но уже после перерыва игра преобразилась. Её оживил, как ни странно, Георгий Щенников, не сумевший вынести мяч из собственной штрафной. Ошибкой воспользовался нападающий «Химок» Илья Кухарчук, переигравший Акинфеева.

Буквально сразу подмосковный клуб реализовал ещё одну возможность и вышел вперёд. Резиуан Мирзов замкнул передачу из центра и вывел «Химки» вперёд. Интересно, что хавбек отпраздновал гол, показал пальцами ромбик. Напомним, что права на Мирзова принадлежат «Спартаку».

Но уже через три минуты форвард «армейцев» Илья Шкурин оправдал своё присутствие в стартовом составе, сравняв счёт - 2:2. Игра во втором тайме заискрила, но особых дивидендов ЦСКА не принесла. Ничья означала отставание от прямых конкурентов по турнирной таблице. А «Химки» вообще не собирались дарить «армейцам» возможность сравняться по очкам со «Спартаком» и «Зенитом».

ЦСКА продолжал давить, но ни вышедший на замену Чалов, ни главная звезда красно-синих Влашич ситуацию исправить не смогли.

Как итог - всё те же 2:2 и отставание ЦСКА в два очка от лидеров чемпионата. «Химки» красиво дебютировали на «ВЭБ Арене», но дебютную победу над «армейцами» одержать не удалось. Тем не менее, команда Игоря Черевченко продолжает радовать болельщиков очками и 12-м местом в таблице РПЛ.

Для ЦСКА выдалась плохая неделя, но, наверняка, дальше - больше. Из Лиги Европы «армейцы» вылетели, а значит разрядили плотность игр. Похоже, только таким способом можно бороться за чемпионство в стране. По-другому не получается. Прошедший в евровесну «Краснодар» (8-е место в РПЛ) и отдававший все силы в играх с грандами футбола «Локомотив» (6-е место в РПЛ) только тому подтверждение.