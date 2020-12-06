Овчинников после матча с «Химками»: «Игроки, которые вышли на замену, не сильно усилили игру»

Сергей Овчинников. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ЦСКА не сумел одержать победу над «Химками» на своём поле (2:2) и зацепиться за группу лидеров в чемпионате России. Теперь красно-синие имеют в активе 33 очка и отстают от «Спартака» и «Зенита» на два очка.

Одной из сложностей в прошедшем матче стало отсутствие на тренерском мостике главного тренера команды Виктора Гончаренко. Белорусский специалист пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек, а его обязанности исполнял Сергей Овчинников.

Отчитываться за игру тоже пришлось Овчинникову. В частности, временно-исполняющий обязанности главного тренера поделился впечатлениями от матча и рассказал о заменах ЦСКА, которые сегодня не сработали.

- Первый тайм был неплохой. Забили гол и не позволили сопернику что-то сделать у наших ворот.

Во втором - потеряли концентрацию, пропустили два гола, потратили много сил, чтоб сравнять, а потом попытаться забить третитий. В итоге это сделать не получилось. В конце шла игра атака на атаку.

Решение о заменах принимает главный тренер. Замены произошли. На мой взгляд, Эджуке выглядел неплохо, обострял. Но замены, повторюсь, делает главный тренер, - сказал Овчинников.

Также подменявший Гончаренко Овчинников рассказал, почему ЦСКА ищет выход из сложных ситуаций путём перехода на два нападающих. Сегодня Фёдор Чалов вышел на замену и составил пару форвардов с Ильёй Шкуриным, но оказалось, что не всё так просто.

- В целом, мы не переходили на игру в два форварда. Чалов играл справа. На самом деле, вариативность может быть разная, надо исходить от игры. Сегодня это не сработало.

Шкурин? Он заслужил своей работой выйти в старте в этом матче. Кондиции позволяли ему отбегать 90 минут. Выглядел хорошо. Своей работой он дал основания надеяться на него в следующем матче.

Овчинников снова вернулся к теме замен и рассказал, сработали ли замены в игре с «Химками».

- Игроки, которые выходят на замену, должны быть более активными. По Бактияру я ничего не могу сказать, вышел очень активно. Чалов тоже старался, но не всё получалось. Что-то ищем, но пока игроки, которые вышли на замену, не сильно усилили игру, - объяснил Сергей Овчинников.