Батюшки быстрого реагирования: московские священники, рискуя жизнью, причащают больных ковидом

Отец Василий Гелеван является настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В апреле 2020 года в Московской епархии появилась спецгруппа священников. Они выезжают на вызовы на дом и в больницу к людям с ковидом, совершают таинства причастия, соборования и исповеди, а также оказывают духовную помощь.

Протоиерей Василий Гелеван, выражаясь мирским языком, звезда православного ТВ. Наверное, ему не понравится такой титул, потому что человек он скромный, искренний, с горячим сердцем. Но прихожане смотрят на батюшку как на знаменитость. Он ведет утреннее шоу, отвечает на вопросы верующих в прямом эфире.

Пять лет назад отец Василий вернулся в Россию из затянувшейся командировки в Рио-де-Жанейро. Был настоятелем храма Святой мученицы Зинаиды, который, по его словам, находился на расстоянии полета пули от фавелы - так называются бразильские трущобы.

Сегодня Василий Гелеван - в составе спецгруппы комиссии по больничному служению Московской епархии. В отряд быстрого реагирования набрали 20 священников. Дежурства по графику: в день два батюшки, один ночью - если вызов срочный.

Дома его ждут шестеро детей.

УТЕШЕНИЕ ИЗ-ЗА КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Отец Василий дежурит раз в неделю. В день бывает до пяти вызовов. В реалиях Москвы это означает, что придется 8 - 10 часов провести в дороге: переезжать из одного конца города в другой, влезать в защитный костюм поверх рясы, причащать и мчаться дальше.

На торпеде перед взором священника лежит дароносец - расшитая сумка, внутри нее шкатулка со святыми телом и кровью Христа - хлеб и вино, освященные во время литургии. Ими причащаются православные.

Решение войти в красную зону отец Василий называет важнейшим в своей жизни:

- Понял спустя месяцы, когда оценили масштаб пандемии. У меня на руках люди умирали… Но после причастия, вопреки всем прогнозам, выздоравливали. Я выхожу после - у крыльца больницы родственники. Их не пускают. Ждут, что я скажу несколько слов, как там мама. Рассказываю: «Мама пропотела, покушала, а утром почувствовала запах квашеной капусты - доктор сказал, что это хорошо». И люди ушли утешенными. Из-за какой-то квашеной капусты…

Когда отец Василий отправляется объезжать причастников, это занимает весь день. Фото: Андрей АБРАМОВ

АСТРОНАВТ СО СВЯТЫМИ ДАРАМИ

Отец Василий пытается найти парковку в узких проездах дворов близ «Домодедовской». Вызов от молодого человека по имени Владимир.

В подъезде нас ждет Галина. Она работает в церковной лавке и волонтерствует в православной службе «Милосердие». Такие, как она, выполняют функцию медсестер. Внутрь квартиры она не пойдет. Будет одеваться сама, чтобы потом в противовирусном облачении снять с отца Василия комбинезон и сложить в пакет на утилизацию.

Комплект для каждого вызова упакован отдельно. Внутри, кроме костюма, очков, перчаток и респиратора, предметы культа.

- Мы привыкли, что даже в больницу всегда ходили с лжицей (ложка для причастия. - Ред.) и серебряной чашей. Но сейчас табу: ничего нельзя выносить. Используем одноразовую посуду, чаши.

Переодеваться приходится в подъезде. Фото: Андрей АБРАМОВ

Отец Василий признается, что поначалу смущался говорить в респираторе. Звук - как в бочке. Но пообвык.

Двери открывает тощий паренек лет 20. Болеет вся семья - мама и папа. Родители не воцерковленные, а сын очень даже.

В белоснежном защитном костюме отец Василий похож на астронавта.

- Боже, Спасителю наш, иже пророком…

В подъезде помощница Галина с ног до головы опрыскала меня антисептиком. Помогла снять комбинезон наизнанку, чтобы все, что я вынес из ковидной квартиры, осталось на защитной одежде.

- Тра-та-та-та-та-та, - вдруг стал напевать батюшка мелодию гимна Российской империи «Боже, Царя храни!». - Никогда не замечал, что он похож на одну немецкую песню. А сейчас понял. К чему это я? Да просто так. Все-таки хороший сегодня день.

В руках у батюшки — дароносица. Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Пять вопросов о причастии в пандемию

Отвечает отец Василий.

- Нужно платить за таинство?

- Бывает, что суют деньги. Но нам строго запрещено выносить что-либо из зараженных квартир или красной зоны. Если есть желание, могут сделать перевод. С уважением отношусь к такому. Если человек ничего не даст - это тоже правильно.

- Как причастить человека на ИВЛ?

- Мы используем пипетки. Под язык каплю - причастие состоялось. Человек должен быть в сознании. Если он не понимает, что происходит, нельзя совершать таинств. Ведь это нарушение свободной воли. Такой человек не может исповедоваться. Но каждый случай индивидуален, нельзя говорить о каком-то алгоритме. Для этого есть такое понятие, как пастырская совесть.

- Владимир Жириновский заявил, что следует закрыть все церкви, ведь там причащаются одной ложкой.

- Благодаря таким Жириновским церковь выработала меры, которые обеспечат безопасность верующим. Не было бы Владимира Вольфовича, может быть, мы до сих причащались бы из одной лжицы и умирали.

Всех священников обучили правильно надевать и носить СИЗы. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Часто не сами болящие вызывают священника, а встревоженные родственники. Так можно?

- Когда-то и я позову священника для своего отца. Я понимаю это чувство. Но если хочет только ребенок причастить родителя - этого недостаточно. Нужна воля причастника. Видно всегда, когда человек сам не звал.

- Почему Бог не защищает людей от коронавируса?

- Это пустой вопрос. Я стараюсь перенаправить его: «Для чего Бог попустил это?»Человек несет свой крест. Он понимает, что коронавирус - это печка. В ней сгорает всякий грех, а душа, как золотой слиток, очищается от шлаков. Болезнь - это фильтр.

После визита к причастнику, помощница помогает правильно снять защитный костюм Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Как вызвать священника

Если подтвержден коронавирус, нужно позвонить в Больничную комиссию Московской епархии +7 (903) 660-30-40. Если просто находитесь в самоизоляции, то звоните в ближайший храм. Заявки о срочном причастии умирающего принимают по телефону православной службы «Милосердие» +7 (495) 542-00-00.СПРАВКА «КП»

Причастие - главное таинство православной церкви. Верующие принимают под видом хлеба и вина Кровь и Тело Спасителя. Это таинство было установлено самим Христом во время его земного служения. «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» - сказано в Евангелие от Иоанна. Этими словами Господь указал на необходимость для всех христиан теснейшего соединения с Ним в этом таинстве.