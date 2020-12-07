Батюшки быстрого реагирования: московские священники, рискуя жизнью, причащают больных ковидом

Отец Василий Гелеван является настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В апреле 2020 года в Московской епархии появилась спецгруппа священников. Они выезжают на вызовы на дом и в больницу к людям с ковидом, совершают таинства причастия, соборования и исповеди, а также оказывают духовную помощь.
Протоиерей Василий Гелеван, выражаясь мирским языком, звезда православного ТВ. Наверное, ему не понравится такой титул, потому что человек он скромный, искренний, с горячим сердцем. Но прихожане смотрят на батюшку как на знаменитость. Он ведет утреннее шоу, отвечает на вопросы верующих в прямом эфире.
Пять лет назад отец Василий вернулся в Россию из затянувшейся командировки в Рио-де-Жанейро. Был настоятелем храма Святой мученицы Зинаиды, который, по его словам, находился на расстоянии полета пули от фавелы - так называются бразильские трущобы.
Сегодня Василий Гелеван - в составе спецгруппы комиссии по больничному служению Московской епархии. В отряд быстрого реагирования набрали 20 священников. Дежурства по графику: в день два батюшки, один ночью - если вызов срочный.
Дома его ждут шестеро детей.
УТЕШЕНИЕ ИЗ-ЗА КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ
Отец Василий дежурит раз в неделю. В день бывает до пяти вызовов. В реалиях Москвы это означает, что придется 8 - 10 часов провести в дороге: переезжать из одного конца города в другой, влезать в защитный костюм поверх рясы, причащать и мчаться дальше.
На торпеде перед взором священника лежит дароносец - расшитая сумка, внутри нее шкатулка со святыми телом и кровью Христа - хлеб и вино, освященные во время литургии. Ими причащаются православные.
Решение войти в красную зону отец Василий называет важнейшим в своей жизни:
- Понял спустя месяцы, когда оценили масштаб пандемии. У меня на руках люди умирали… Но после причастия, вопреки всем прогнозам, выздоравливали. Я выхожу после - у крыльца больницы родственники. Их не пускают. Ждут, что я скажу несколько слов, как там мама. Рассказываю: «Мама пропотела, покушала, а утром почувствовала запах квашеной капусты - доктор сказал, что это хорошо». И люди ушли утешенными. Из-за какой-то квашеной капусты…
Когда отец Василий отправляется объезжать причастников, это занимает весь день.
Фото: Андрей АБРАМОВ
АСТРОНАВТ СО СВЯТЫМИ ДАРАМИ
Отец Василий пытается найти парковку в узких проездах дворов близ «Домодедовской». Вызов от молодого человека по имени Владимир.
В подъезде нас ждет Галина. Она работает в церковной лавке и волонтерствует в православной службе «Милосердие». Такие, как она, выполняют функцию медсестер. Внутрь квартиры она не пойдет. Будет одеваться сама, чтобы потом в противовирусном облачении снять с отца Василия комбинезон и сложить в пакет на утилизацию.
Комплект для каждого вызова упакован отдельно. Внутри, кроме костюма, очков, перчаток и респиратора, предметы культа.
- Мы привыкли, что даже в больницу всегда ходили с лжицей (ложка для причастия. - Ред.) и серебряной чашей. Но сейчас табу: ничего нельзя выносить. Используем одноразовую посуду, чаши.
Переодеваться приходится в подъезде.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Отец Василий признается, что поначалу смущался говорить в респираторе. Звук - как в бочке. Но пообвык.
Двери открывает тощий паренек лет 20. Болеет вся семья - мама и папа. Родители не воцерковленные, а сын очень даже.
В белоснежном защитном костюме отец Василий похож на астронавта.
- Боже, Спасителю наш, иже пророком…
В подъезде помощница Галина с ног до головы опрыскала меня антисептиком. Помогла снять комбинезон наизнанку, чтобы все, что я вынес из ковидной квартиры, осталось на защитной одежде.
- Тра-та-та-та-та-та, - вдруг стал напевать батюшка мелодию гимна Российской империи «Боже, Царя храни!». - Никогда не замечал, что он похож на одну немецкую песню. А сейчас понял. К чему это я? Да просто так. Все-таки хороший сегодня день.
В руках у батюшки — дароносица.
Фото: Андрей АБРАМОВ
КСТАТИ
Пять вопросов о причастии в пандемию
Отвечает отец Василий.
- Нужно платить за таинство?
- Бывает, что суют деньги. Но нам строго запрещено выносить что-либо из зараженных квартир или красной зоны. Если есть желание, могут сделать перевод. С уважением отношусь к такому. Если человек ничего не даст - это тоже правильно.
- Как причастить человека на ИВЛ?
- Мы используем пипетки. Под язык каплю - причастие состоялось. Человек должен быть в сознании. Если он не понимает, что происходит, нельзя совершать таинств. Ведь это нарушение свободной воли. Такой человек не может исповедоваться. Но каждый случай индивидуален, нельзя говорить о каком-то алгоритме. Для этого есть такое понятие, как пастырская совесть.
- Владимир Жириновский заявил, что следует закрыть все церкви, ведь там причащаются одной ложкой.
- Благодаря таким Жириновским церковь выработала меры, которые обеспечат безопасность верующим. Не было бы Владимира Вольфовича, может быть, мы до сих причащались бы из одной лжицы и умирали.
Всех священников обучили правильно надевать и носить СИЗы.
Фото: Андрей АБРАМОВ
- Часто не сами болящие вызывают священника, а встревоженные родственники. Так можно?
- Когда-то и я позову священника для своего отца. Я понимаю это чувство. Но если хочет только ребенок причастить родителя - этого недостаточно. Нужна воля причастника. Видно всегда, когда человек сам не звал.
- Почему Бог не защищает людей от коронавируса?
- Это пустой вопрос. Я стараюсь перенаправить его: «Для чего Бог попустил это?»Человек несет свой крест. Он понимает, что коронавирус - это печка. В ней сгорает всякий грех, а душа, как золотой слиток, очищается от шлаков. Болезнь - это фильтр.
После визита к причастнику, помощница помогает правильно снять защитный костюм
Фото: Андрей АБРАМОВ
КОНКРЕТНО
Как вызвать священника
Если подтвержден коронавирус, нужно позвонить в Больничную комиссию Московской епархии +7 (903) 660-30-40. Если просто находитесь в самоизоляции, то звоните в ближайший храм. Заявки о срочном причастии умирающего принимают по телефону православной службы «Милосердие» +7 (495) 542-00-00.СПРАВКА «КП»
Причастие - главное таинство православной церкви. Верующие принимают под видом хлеба и вина Кровь и Тело Спасителя. Это таинство было установлено самим Христом во время его земного служения. «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» - сказано в Евангелие от Иоанна. Этими словами Господь указал на необходимость для всех христиан теснейшего соединения с Ним в этом таинстве.
Cпециальная группа священников Русской православной церкви, которые посещают коронавирусных больных, появилась еще в апреле нынешнего года. Фото: Александр ЧУРБАНОВ/Нижегородская митрополия