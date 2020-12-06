Признавшаяся в алкоголизме певица МакSим сейчас выглядит как тростинка

Похоже, МакSим действительно начала новую жизнь после страшной аварии, которую пережила в 2019 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Месяц назад певица МакSим дала очень личное и откровенное интервью Борису Корчевникову. Артистка призналась в алкоголизме и заявила о том, что была буквально между жизнью и смертью из-за своей пагубной привычки. К счастью, сейчас все беды позади и мама двоих детей не только полностью излечилась, но и выглядит потрясающе.

Певица МакSим разместила в блоге видео, которое произвело фурор среди ее поклонников. Артистка показала свою тренировку по боксу под трек Моргенштерна. В кадре она предстала в дерзких микро шортах и черной водолазке. Публика в комментариях отметила, что их 37-летняя любимица превратилась в тростинку и выглядит как 18-летняя девушка.

Похоже, МакSим действительно начала новую жизнь после страшной аварии, которую пережила в 2019 году. Тогда звезда пристрастилась к алкоголю из-за сильных переживаний. Сначала МакSим не собиралась рассказывать о своей беде, но затем решилась. "Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать. Я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями", - шокировала она признанием Бориса Корчевникова.

По ее словам, она два раза попадала в реанимацию. Ее еле откачали. Вокалистке особенно запомнилась бессонная ночь с другими пациентами, которые умерли на ее глазах. "Я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня. Я видела, как люди умирают. На самом деле это происходит совсем не романтично, это страшно. Но даже это меня не испугало, я продолжила пить. Делала это чаще всего одна", - откровенничала красавица.

Сейчас с МакSим все хорошо. Знаменитость вернулась в Москву и проводит время с дочками. Кроме того, рядом с ней любимый мужчина, имя которого она не раскрывает.