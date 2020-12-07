Вопрос дня: А вы к вакцинации готовы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей КАБАНОВ, «Город без наркотиков», Екатеринбург:

- Полгода прошло, как я переболел, возможность появится - вакцинируюсь! Я спросил у своего врача, профессора, он мне сказал: «Спокойно вакцинируйся», я ему верю.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Буду готов, когда услышу точный ответ, что это точно поможет. Надеюсь, что это так. Но пока ажиотажа не наблюдаю. Заметил, что многое делать нельзя в связи с вакцинацией.

Андрей ТУМАНОВ, «Садоводы России»:

- Всегда готов! Но добровольцем вряд ли пойду. Сомнения связаны с одной мелочью - где результаты? Может, и хорошо было бы, чтобы вакцинирующийся получал мандат на работу, а сомневающийся может и не работать, а отдыхать. Вот скажут: завтра надо остановить твою газету, если не будет прививки, и я бы, как зайчик, побежал.

Василий ЛОЖКИН, художник:

- Могу привиться, но я осенью переболел и не знаю, надо ли мне это. Все под богом ходим . Знаю, для вакцинации ограничения есть - ну сам-то я не пью, а вот товарищам тяжко будет. Если по медицинским показаниям будет необходимо - проще уколоться...

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Я к вакцинации готов. Но ведь пока тем, кто старше 60, прививку не делают. Я использую такую возможность, я же врач по профессии - и от гриппа прививаюсь. Что касается коллег по сенату, которые моложе 60, то кто-то уже привился, а кто-то размышляет.

Иван СМИРНОВ, финалист «Учитель года-2017», биолог:

- Я переболел, у меня антитела, для меня неактуально это. Что касается коллег - каждый должен решать индивидуально.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Те, с кем общаюсь, говорят, что посмотрят, как дело пойдет. Для себя сделал такой же вывод. Я три с половиной года назад переболел чем-то очень похожим на коронавирус и с тех пор перестал болеть вообще.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф:

- Это, наверное, правильная история, но для крепкого организма, не испытывающего проблем. А я, может, в силу возраста не всегда уверен в своем здоровье.