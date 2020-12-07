И это мама двоих детей: Агата Муценице в бикини похвасталась идеальной фигурой

Агата Муцениеце отдыхает с детьми на Мальдивах. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Еще до начала карьеры в кино Агата Муцениеце работала моделью. Актриса как-то призналась поклонникам, что ее редко приглашали участвовать в дефиле – для подиума ей не хватало роста. А вот как фотомодель она пользовалась большим успехом. С тех пор прошло больше десяти лет, Агата родила двоих детей. Но при этом сохранила свои модельные параметры. Стройной фигурой она похвасталась в Инстаграме.

Актриса сейчас отдыхает на Мальдивах: в сторис она опубликовала видеоролики, снятые у бассейна. Агата кокетливо позирует в бикини-бандо, демонстрируя идеальный пресс, стройную талию и соблазнительную родинку на груди.

Агата продемонстрировала стройную фигуру. Фото: Инстаграм.

Актриса и ее дети – семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия поселились в пятизвездочном отеле Hideaway Beach Resort & Spa Maldives на вилле с собственным бассейном. Симпатичный пляжный дом на первой линии рядом с океаном обходится семье Прилучных в 80 тысяч рублей в сутки. Агата с детьми каждый день загорает на пляже и наблюдает за местной живностью – скатами, рифовыми акулами и раками-отшельниками. Актриса делится с поклонниками солнечными фото и видео, рассказывая в Инстаграме о своих отпускных буднях.

31-летняя актриса увезла наследников в отпуск сразу же после того, как ее бывший муж Павел Прилучный выписался из клиники. На больничную койку он угодил после драки в ночном клубе. В кулачной потасовке актеру серьезно повредили лицо, хирургам пришлось делать операцию. Врачи диагностировали у 33-летнего артиста вывих челюсти и перелом костей черепа, а также многочисленные ссадины и ушибы. Перед отлетом на Мальдивы Тимофей и Мия успели увидеться с папой. Павел выписался из больницы как раз накануне их рейса и успел погулять с детьми перед тем, как они отправились в аэропорт. Хотя Агата публично ни словом не обмолвилась об инциденте с Прилучным, видимо, в глубине души она все-таки переживает за бывшего мужа. В одном из опубликованных ею в Инстаграме видео она обсудила с дочкой Мией здоровье ее папы и пожелала экс-супругу скорейшего выздоровления.

Напомним, Агата Муцениеце ушла от мужа после того, как он ей изменил. Супруги развелись после 10 лет брака. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и считались одной из самых красивых пар российского кино.