Дженнифер Лопес поделилась трогательным снимком детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер Лопес – мировая поп-икона, успешная бизнес-леди и звезда голливудских фильмов. Но в первую очередь она – мама, нежная и заботливая. В Инстаграме певица поделилась трогательным снимком со своими подросшими детьми: ее близнецам Максу и Эмме уже 12 лет. Дочка и сын, одетые в пижамы, присели в кресло к маме, видимо, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Джей Ло в этот момент выглядит расслабленно и непринужденно, по-домашнему – без прически, с заколотыми наверх волосами, в махровом халате. Она нежно обнимает детей, и от фотографии веет естественностью и любовью, которая не могла не тронуть сердца 134 миллионов подписчиков ее Инстагама.

- Мне нравится, что они все еще хотят сидеть у мамы на коленях! Удачных выходных, - подписала фотографию звезда.

В свои годы дети Дженнифер явно унаследовали таланты родителей: они уже неплохо поют и иногда выходят на сцену вместе с мамой. С отцом близнецов –певцом Марком Энтони – Дженнифер рассталась в 2011 году после семи лет брака. Двум мегазвездам было трудно ужиться под одной крышей. Говорят, Марк изводил Дженнифер своей ревностью и властностью, буквально диктуя, что ей надлежит делать.

Сейчас 51-летняя певица помолвлена с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара уже два раза назначала дату свадьбы, и оба раза переносила из-за пандемии коронавируса. По словам Джей Ло, им некуда спешить, так что они вполне могут подождать.

Готовясь к свадьбе, Лопес этим летом купила в Майами новый дом. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. В роскошном доме площадью 4 тысяч квадратных метров есть все, что нужно для комфортной жизни – например, десять спален и 12 ванных комнат. Пол и стены дома выполнены из ценных пород дерева, в холлах есть несколько каминов, украшенных резьбой по камню. Да что там – в особняке есть даже винный погреб с отдельной комнатой для дегустации вина! К дому прилегает участок площадью в 34 гектара. На нем расположился бассейн, беседка для барбекю и красивый сад.

К слову,45-летний Алекс Родригес не менее успешен, чем его звездная невеста. По данным Forbes, за свою карьеру он заработал 300 млн долларов. Тогда как сбережения самой Лопес куда скромнее - 110 млн долларов.