Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 7 декабря 2020 года Фото: REUTERS

АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА СЧИТАЕТ ДЕНЬГИ

На сайте Минобороны Азербайджана транслируют видеокадры из села Зульфугарлы Кельбаджарского района. Там все без происшествий.

В Баку идет полным ходом подготовка к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне и окончанию военного конфликта в Карабахе, который пройдет на главной площади страны Азадлыг 10 декабря. Кроме 3000 военнослужащих по Баку пройдет трофейная армянская техника.

В это время в Ереване ищут деньги, которые собирались армянской диаспорой на войну с Азербайджаном.

Председатель совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан» Армен Саркисян призвал членов совета организовать международный аудит расхода средств фонда. Речь идет о сумме свыше 52 миллиардов драмов или около 104 миллионов долларов, которые были собраны для нужд армии и здравоохранения, а оказались в распоряжении правительства.

Саркисян потребовал от Пашиняна предоставить подробный отчет для армянской диаспоры.

ПСИХОЛОГИ МИНОБОРОНЫ ИЩУТ СОЛДАТ

В Карабах из Армении на места постоянного проживания вернулось более 34 тысяч беженцев.

"Российские миротворцы очистили от мин и снарядов 3,4 га территории и 2,2 км дорог, ими обнаружено и вывезено для уничтожения 96 взрывоопасных предметов. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 61,27 га территории, 20,8 км дорог, 108 домостроений и 4 социально-значимых объекта, обнаружен 1 251 взрывоопасный предмет", - сообщает Минобороны России.

Военные психологи из России открыли "горячую линию" по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести.

"На нее поступило 248 телефонных обращений. Специалисты проверили, обработали и передали поисковым группам миротворческого центра данные о 186 военнослужащих. Также 45 гражданам оказали психологическую помощь по телефону. Для уточнений сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, офицерами российских миротворческих сил проведено 1936 встреч с гражданами. При содействии российских миротворцев идет поиск и передача тел погибших", - сообщает военное ведомство.

Из России в Ереван вылетел еще один спецборт со спасателями, среди них кинологи, горноспасатели, связисты и психологи, сообщает также пресс-служба МЧС России.

Группировка ведомства продолжает оказывать гуманитарную помощь населению. В субботу сотрудники принимали участие в доставке мебели на склады Степанакерта для жителей, у которых оказались разрушены дома.

ДОНБАСС - НЕ КАРАБАХ

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что попытки повторения карабахского сценария в Донбассе ни к чему не приведут.

"Мол, если у Азербайджана все получилось, то почему не получится у Украины? Но если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам. Решающий фактор - наличие общей границы ДНР и ЛНР с Россией", - пояснил Пушков.

Он напомнил киевским властям, что конфликт в Карабахе остановила также Россия. И поинтересовался, а захочет ли Киев видеть российских миротворцев на Донбассе?