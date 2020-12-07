Почему россияне не хотят прививаться от коронавируса, будут ли платить зарплату домохозяйкам и как приготовить оладьи из кабачков

Каждую неделю мы подводим итоги и выясняем, какие подкасты лучше всего слушали за последние 7 дней. И рассказываем вам - вдруг вы пропустили что-то интересненькое. И вот кто оказался в топе на этот раз:

1 место. Максим Калашников: Коронавирус - это грандиозная спецоперация, которая обеспечит громадную прибыль и без войны выведет из строя многие страны

В эфире Радио «Комсомольская правда» писатель-футуролог Максим Калашников рассуждает о том, какой вред от коронавируса понесло общество, когда всех нас чипируют и как при помощи отказа от книг люди превращаются в обезьян со смартфонами (слушать)

2 место. Онищенко предложил ограничить новогодние каникулы двумя днями, а алкоголь вылить в унитаз

Новый год еще не наступил, а бывшему главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко уже не по себе. В эфире Радио «Комсомольская правда» он назвал январские выходные «декадой ужаса». Почему, слушайте в нашем подкасте (слушать)

3 место. Почему россияне не хотят прививаться отечественными вакцинами?

Умом Россию не понять. Мы первыми в мире сделали вакцину против коронавируса, от которого страдает вся планета. Но по данным опросов, не хотят прививаться до 70% россиян! Почему мы гордимся и боимся одновременно (слушать)

4 место. Оксана Пушкина предложила платить зарплату и пенсию домохозяйкам и домохозяинам

Депутат Госдумы, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в нашем эфире выдала просто сенсационную новость! Она разрабатывает законопроект, по которому за домашнюю работу люди должны будут получать зарплату. Причем, не важно, кто сидит дома и занимается хозяйством - женщина или мужчина! (слушать)

5 место. Татьяна Тотьмянина: Человек уходит из большого спорта фактически инвалидом

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» рассказали о праздновании дня рождения Татьяны, отмене новогодних ледовых шоу, своем отношении к переходу фигуристов от Тутберидзе к Плющенко, пенсии спортсменов, неожиданных плюсах самоизоляции и воспитании детей (слушать)

6 место. «Уволить не могут». Адвокат рассказал, что делать, если на работе заставляют прививаться от коронавируса

Разбираемся вместе с экспертами, как отстоять свои права, если вы не хотите прививаться против COVID-19 и как правильно действовать, если всё же хотите сделать прививку (слушать)

7 место. Андрей Норкин: У всех экономик мира жидкий стул, а у китайцев всё прекрасно. Я бы к их идее с QR-кодами осторожнее относился

Андрей Норкин - про то, зачем лидер Китая Си Цзиньпин предложил ввести по всему миру QR-коды, какие шансы на появление у российской вакцины от ВИЧ и нужно ли запрещать празднование нового года из-за ковида (слушать)

8 место. Где в свежем сериале про «Перевал Дятлова» правда, а где - вымысел?

Евгений Сазонов вместе с автором книги «Тайны перевала Дятлова» Николаем Андреевым разбирается в нашумевшем сериале ТНТ про самую странную трагедию ХХ века (слушать)

9 место. Китай собирает лунный грунт, Маск обещает доставить человека на Марс. А наши успехи кончились в прошлом веке

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен: чтобы догнать хотя бы Китай, нужно перестать тратить деньги на те проекты, которые никогда не будут реализованы (слушать)

10 место. Оладьи из кабачков. По рецепту СССР

Сегодня остро не хватает в организме... лета. Хочется вспомнить дачные посиделки, ранний завтрак на веранде, залитой лучами солнца, свежий кофе или чай и ароматные оладушки из кабачков. Рассказываем, как приготовить оладьи так, как их готовили в СССР (слушать)