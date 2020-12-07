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«Вход без масок был запрещён!»: Организаторы «Песни года» ответили на обвинения в нарушении предписаний Роспотребнадзора

Ранее прошёл слух, что на фестивале не соблюдались санитарные нормы
Мария РЕМИЗОВАМария РЕМИЗОВА
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Ранее прошёл слух, что на фестивале не соблюдались санитарные нормы

Ранее прошёл слух, что на фестивале не соблюдались санитарные нормы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успела отгреметь «Песня года» в ВТБ-арене, как телеграм-каналы начали шуметь, мол, фестиваль нарушил предписания Роспотребнадзора. Дескать, зрители были без масок, санитарные нормы не соблюдались.

Пресс-секретарь «Песни года» Дарья Белозерова пояснила, что все прошло согласно предписаниям Роспотребнадзора.

- Вход в зал и на территорию ВТБ-арены без масок и перчаток был запрещён, - подчеркнули организаторы премии.

Зал был заполнен на 25 процентов, всего было продано 2 тысячи билетов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более того, перед фестивалем все участники «Песни года» и аккредитованная пресса прошли ПЦР-тестирование. Только с отрицательным результатом теста на ковид были допущены к работе все технические службы фестиваля.

Плюс ко всему, списки СМИ порядком сократили, чтобы в закулисье не было толпы. Следить за порядком был привлечён дополнительный штат охраны. Если кто-то из репортеров снимал маску, бодигарды тут же просили натянуть ее обратно. Артисты тоже прибыли на мероприятие в гламурных масках. Снимали их только у баннера, когда позировали репортёрам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров признался, что летом переболел коронавирусом. Ковид был и у его отца Бедроса Киркорова. Недавно Бедроса выписали из больницы, куда он попал с сердечным приступом. Несмотря на то, что у отца Киркорова теперь есть антитела, Бедрос бродил по закулисью в перчатках и защитной маске.

С отрицательным тестом на ковид позировала певица Анна Калашникова.

-Без прохождения теста организаторы не давали пригласительные на «Песню года». На звёздную дорожку не допустили бы без отрицательного теста на ковид, -объяснила репортёрам Калашникова.

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