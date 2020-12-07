В Вифлееме прошла церемония зажжения рождественской елки

Палестинские полицейские фотографируются на фоне новогодней ели в Вифлееме. Фото: REUTERS

В городе Бейт-Лехем (более привычное для нас название Вифлеем) прошла церемония зажжения рождественской елки.

По случаю торжества перед горожанами выступил премьер-министр Палестинской автономии Мухаммад аш-Штайе.

Политик назвал Палестину «страной Христа» и напомнил, что противостоять планам по аннексии израильских поселений и справиться с последствиями пандемии жители автономии смогут лишь сообща.

«Благая весть, пришедшая из Вифлеема, колыбели христианства, обернулась воскресением в Иерусалиме. Как Феникс, он поднялся к свету, восстав из огня и золы и уничтожив их. Именно это нам потребуется в нынешнем году», – сказал аш-Штайе.

Вифлеем считается христианами всего мира вторым по значимости городом после Иерусалима, ведь именно здесь родился Иисус Христос. Несмотря на то, что сегодня город преимущественно является мусульманским, он остается домом для большой части христианской общины Палестины.

Экономика города развивается по большей части за счет паломников, которые вот уже две тысячи лет стремятся посетить город во время рождественских праздников.

В Вифлееме, насчитывающем менее 30 тысяч постоянного населения, расположено более 30 гостиниц.

Обычно на зажжении огней на елке в Вифлееме, которая согласно традиции устанавливается у базилики Рождества Христова, присутствуют тысячи верующих и туристов со всего мира, однако в этом году в связи с пандемией город остался без иностранных гостей, и даже обращение премьер-министра прошло в режиме видеоконференции.