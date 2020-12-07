Здоровье верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи резко ухудшилось

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Фото: REUTERS

По сообщению иранской оппозиции, верховный лидер страны аятолла Хаменеи вынужден передать часть полномочий своему сыну Моджтабе Хаменеи. Причиной этого называют резкое ухудшение здоровья иранского лидера.

«Президент Ирана Хасан Рухани должен был встретиться в пятницу с иранским лидером Хаменеи, эта встреча между ними была отменена из-за ухудшения состояния здоровья Хаменеи», – цитирует издание Newsweek иранского журналиста Момахада Ахвазе.

Официально проблемы со здоровьем аятоллы не называются, вместе с тем, высказываются предположения, что Хаменеи страдает от рака предстательной железы.

Отход Хаменеи от дел происходит на фоне убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, чья смерть привела к ожесточенной полемике между прагматиками и консерваторами. Окончательное решение об ответных мерах Ирана должен был принять именно Хаменеи.

Сына аятоллы считают его возможным преемником: известно, что Моджтаба Хаменеи сосредоточил в своих руках значительную власть и полностью контролирует доступ к своему отцу. В то же время, официальное мнение на этот счет пока нигде не высказывается.

Израильский эксперт Раз Цимт в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что одним из наиболее возможных кандидатов на пост Верховного правителя Ирана является глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, который в 2017 году баллотировался на президентских выборах. По мнению израильского ираниста, именно Раиси хотел бы видеть своим преемником сам аятолла Хаменеи.