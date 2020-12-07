В Атлантике построили первую в мире автомобильную развязку на дне океана

Первая в мире автомобильная подводная развязка появилась на Фарерах. Фото: OLAVUR FREDERIKSEN/ESTUNLAR.FO@FACEBOOK

Автомобильную развязку построили на дне Атлантического океана на Фарерских островах. Она входит в состав тоннеля, связывающего два крупнейших острова архипелага.

Тоннель называется Эйстуройарттуннилин, над его созданием трудился фарерский художник Трондур Патурссон. По задумке автора, подводный объект украшен рядом скульптур и подсвечен голубым цветом.

После запуска тоннеля путь жителей столицы Фарерских островов города Торсхвна в окрестные поселения Рунавик и Стрендур сократится с 55 до 17 километров, а преодолеть его можно будет на машине примерно за 15 минут.

Проезд по тоннелю планируют сделать платным, его постройка обошлась более чем в $160 миллионов.

Новый тоннель связал крупнейшие острова архипелага. Фото: ESTUNLAR.FO

Подобные объекты на Фарерах были введены в эксплуатацию в 2002 и 2006 годах, однако протяженность уже действующих тоннелей гораздо меньше, и они не имеют развязок.

На строительство уникального тоннеля ушло 160 миллионов долларов. Фото: OLAVUR FREDERIKSEN/ESTUNLAR.FO@FACEBOOK

Фарерские острова расположены в Атлантике между Шотландией и Исландией. Формально регион входит в состав Дании, но с начала 1950-х годов имеет широкую автономию и практически все вопросы внутренней и внешней политики решает самостоятельно.