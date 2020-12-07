Пресс-конференция Сергея Лаврова и главы МИД Армении Ары Айвазяна 7 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция

7 декабря в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Армении Ары Айвазяна. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В понедельник, 7 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян проведут пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

Министры обсудят реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и другие международные и региональные вопросы. Главной темой переговоров должно стать выполнение совместного заявления президентов России и Азербайджана с премьер-министром Армении по Нагорному Карабаху.

Глава МИД Армении Ара Айвазян прибыл в Россию с двухдневным визитом. Встреча Лаврова с новым министром иностранных дел Армении стала уже второй за последний месяц. До этого министры встречались 21 ноября, когда российская межведомственная делегация посетила Ереван.