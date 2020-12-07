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В Москве покончил с собой 101-летний ветеран-десантник

Тело Валерия Северинова обнаружили под окнами дома на юго-западе Москвы
Семен ЕЛЕНИН
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Тело Валерия Васильевича Северинова обнаружили под окнами многоэтажного дома на Большой Черемушкинской улице.

Тело Валерия Васильевича Северинова обнаружили под окнами многоэтажного дома на Большой Черемушкинской улице.

На юго-западе Москвы погиб 101-летний ветеран Великой Отечественной войны. Тело Валерия Васильевича Северинова обнаружили под окнами многоэтажного дома на Большой Черемушкинской улице. В следствии предполагают, что пожилой мужчина мог покончить с собой.

- Мужчина проживал в квартире вместе с сыном, также уже пенсионером, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Известно, что несколько дней назад Валерий Васильевич вернулся домой после пребывания в стационаре одной из больниц. Он уже много лет серьезно болел.

Валерия Северинова называли старейшим десантником России. В армию он попал в возрасте 20 лет, в 1939-м. До августа 1944-го командир пулеметного отделения старшина Северинов служил на Дальнем Востоке.

Как сообщают в общественной организации «Офицеры России», в которой состоял ветеран, в 1944 году он в составе бригады, переформированной в 350-й гвардейский стрелковый полк, был переброшен в Восточную Европу, участвовал в Венской операции, освобождал Венгрию и Австрию. Победу Валерий Васильевич встретил в Праге.

За годы службы Валерий Северинов совершил 119 прыжков с парашютом, был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».

Известно, что после войны Северинов получил техническое образование и работал на различных предприятиях. На пенсию он ушел в 1997 году, в возрасте 78 лет. На тот момент ветеран был директором предприятия «Фотон». Затем еще несколько лет он подрабатывал ремонтом часы.

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