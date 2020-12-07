Американская певица Стиви Никс продала права на свои песни за рекордные 100 миллионов долларов

72-летняя американская певица Стиви Никс, известная своими сольными работами и выступающая с группой Fleetwood Mac, продала свои права на музыкальные произведения за рекордные 100 миллионов долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

72-летняя американская певица Стиви Никс, известная своими сольными работами и выступающая с группой Fleetwood Mac, продала свои права на музыкальные произведения за рекордные 100 миллионов долларов. Покупка также дает компании права на имя и изображение Никс.

- Мы рады приветствовать Стиви Никс в нашей семье, - сказал генеральный директор и основатель компании Primary Wave Ларри Местел. - Это настоящая легенда среди легенд. Написанные ею песни мгновенно становятся узнаваемыми. Они проверены и временем, и музыкальными критиками.

В коллектив Fleetwood Mac Никс попала в 1970-ых годах. Одна из первых написанных ею песен, Frozen Love сразу же стала популярной. Затем вышел хитовый альбом хит Bella Donna.

Группа стала знаменитой за короткое время, их музыкальные композиции взрывали хит-парады, а фото Стиви Никс все чаще стали появляться на обложках журналов.

Никс покорила фанатов своим необычным голосом (контральто), а также душевными текстами песен. Большую часть произведений она целиком написала сама.

Стиви Никс является единственной женщиной, дважды попавшей в список членов Зала славы рок-н-ролла.

Сейчас у ее музыкальных произведений началась вторая жизнь из-за того, что в популярной соцсети TikTok попало видео: под песню Dreams, написанную в 1977 году, мужчина едет на скейтборде и подпевает знаменитой группе.

Тиктокер взорвал Интернет, и Dreams спустя более чем 40 лет вновь стала популярной и возглавила мировые чарты.