Новости F1: Шумахер официально стал партнером Мазепина по «Хаас», Квят уходит

Сын легендарного Михаэля Шумахера сумел удержать лидерство даже несмотря на то, что на последнем этапе сезона Гран-при Сахиры занял 18-е место. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа, а особенно Германия, гудит. Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы 2». Сын легендарного Михаэля Шумахера сумел удержать лидерство даже несмотря на то, что на последнем этапе сезона Гран-при Сахиры занял 18-е место.

Впрочем, главной новостью стала даже не победа Шумахера-младшего во второй формуле, а то, что он официально подписал контракт с командой «Формулы 1» «Хаас». Таким образом, спустя 8 сезонов, на старт королевских гонок выйдет уже третий Шумахер. Напомним, что кроме Михаэля Шумахера, 10 лет в «Ф1» выступал его родной брат Ральф Шумахер, который теперь курирует своего племянника Мика.

Для нас же самое интересное, что партнером Шумахера по «Хаас» будет наш Никита Мазепин. Но успеет ли эта американская команда сделать достойный болид к следующему сезону? «Хаас», как известно, дружит с «Феррари» (и даже использует ее моторы), которая сама откровенно провалила сезон.

Европа, а особенно Германия, гудит. Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы 2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Формула 2»-2020. Итоги

1. Мик Шумахер (Германия) - 215

2. Каллум Илотт (Великобритания) - 201

3. Юки Цунода (Япония) - 200

4. Роберт Шварцман (Россия) - 177

5. Никита Мазепин (Россия) – 164…

А тем временем Даниил Квят отлично провел предпоследнюю гонку в «Формуле 1». Может быть в карьере. «Альфа Таури», за которую он сейчас выступает, продлевать с ним контракт не собирается, а других предложений российскому пилоту нет. Тем не менее глава «Альфа Таури» Бари Тост нахваливал Квята после Гран-при Сахира в Бахрейне.

«Даниил провёл фантастическую гонку — это одна из его лучших гонок с нашей командой. Он не сумел достать Албона, но смог удержать Боттаса позади. Думаю, его седьмое место — это то, что заслуживала команда. У нас была скорость, чтобы находиться внутри топ-7, возможно, быть даже пятыми или шестыми — при большей удачей», - приводит слова Тоста сайт команды.

Действительно, гонка получилась разухабистой. После того, как Льюис Хэмилтон заболел коронавирусом, его место в «Мерседесе» занял тест-пилот Джордж Рассел. Британец даже лидировал долгое время, но потом круговерть пит-стопов и пейс-кара остановило «серебряные стрелы».

А тем временем Даниил Квят отлично провел предпоследнюю гонку в «Формуле 1». Может быть в карьере. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате свою первую в карьере победу Стал Серхио Перес, который попутно установил уникальный рекорд. На первом круге мексиканец попал в аварию и откатился в самый конец пелотона, но смог пробиться вперед и победить. Кстати, Перес, как и Квят, тоже не имеет контракта на будущий сезон, но собирается вернуться через год.

Формула-1. Гран-при Сахира

1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

2. Эстебан Окон («Рено») — +10,518

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +11,869

4. Карлос Сайнс («Макларен») — +12,580

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +13,330

6. Александер Албон («Ред Булл») — +13,842

7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +14,534

8. Валттери Боттас («Мерседес») — +15,389

9. Джордж Расселл («Мерседес») — +18,556

10. Ландо Норрис («Макларен») — +19,541…