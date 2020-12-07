Для борьбы с лесными пожарами призывают модернизировать систему мониторинга и разделить зоны ответственности

Какой пожар может быть опаснее для объектов инфраструктуры, можно оценивать лишь для конкретного случая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предотвращение лесных пожаров обходится дешевле, чем их тушение, поэтому помимо расходов на лесопожарную технику необходимо также вкладываться в систему мониторинга, призывает зампред комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев.

«У нас в стране есть примеры регионов, где ведется грамотная работа по предотвращению пожаров, - замечает Шуваев. – Тут бы я на первое место поставил Татарстан. Там четко прослеживается ответственность руководителей всех уровней за проведение профилактической работы, за пропаганду среди населения, школьников, противопожарные мероприятия. Такой же должна быть система и по всей стране. Понятно, что регионам-донорам выделить средства на это проще. Значит, центр должен более внимательно контролировать и распределять финансы. Распределять в том числе и на основе прогнозирования пожаров: если у нас, например, в Архангельской области ожидается дождливое лето и опасность пожаров ниже, возможно, средства следует направить туда, где ожидается засушливая весна и лето».

Эффективное предотвращение лесных пожаров неразрывно связано с четким разграничением полномочий разных органов власти. Например, в последнее время активно обсуждается разделение пожаров на лесные и ландшафтные. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Такое разделение – вопрос, скорее, административного плана, считает замглавного редактора журнала «Лесоведение» Дмитрий Замолодчиков.

«Тушением пожаров на землях лесного фонда занимается Рослесхоз, пожаров на объектах инфраструктуры – МЧС, а пожары на землях, покрытых травяно-кустарниковой растительностью, оставались вне нормативного поля, - поясняет Замолодчиков. – И лишь недавно возник термин «ландшафтные» пожары, которые были отнесены к ведению МЧС. Какой пожар может быть опаснее для объектов инфраструктуры, можно оценивать лишь для конкретного случая. Все зависит от того, какие категории земель с какой растительностью соприкасаются с конкретными строениями».

Стремление разделить пожары на два вида носит управленческий характер, говорит ведущий научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Александра Волокитина.

«Оно призвано разграничить зоны ответственности между МЧС и Рослесхозом, - комментирует Волокитина. – Сейчас можно наблюдать такую картину: пожар приближается к населённому пункту, а МЧС бездействует, ждёт, когда пожар подойдёт ближе, готовит эвакуацию населения. Имея значительные силы, можно было принять решение об остановке пожара на значительном расстоянии от посёлка, например, используя своевременный отжиг. Причём, привлекая к этим задачам и самих местных жителей. Для решения проблемы необходимо более тесное взаимодействие сил лесопожарной охраны и МЧС. Необходимо усилить подготовку специалистов по тушению пожаров растительности, имеющих свою специфику».

Для более эффективного предотвращения лесных пожаров в рамках нацпроекта «Экология» в регионы поставляется новая лесопожарная техника и оборудование. По последним данным Рослесхоза (середина ноября) уже поставлено почти 6,5 тыс. единиц. На эти цели из федерального бюджета выделено более 3,3 млрд рублей, к ноябрю из них реализовано уже 95%.