«Роковая блондинка» Чулпан Хаматова помогла заработать 8 млн рублей

Как выяснилось, актриса сменила облик ненадолго и сделала это ради ежегодного благотворительного вечера Action! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Короткая стрижка «под мальчика», минимум косметики, неизменная черная водолазка — такой мы знаем Чулпан Хаматову последние полтора десятка лет. И вдруг актриса публикует в своем инстаграме фото в новом образе: пепельные локоны, выразительный макияж, волнующее декольте, роскошное бриллиантовое колье… Поклонники задохнулись от восторга: «это точно вы?!» И правда: 45-летняя Хаматова выглядит тут чуть надменной и весьма юной похитительницей мужских сердец.

Взволновавшее поклонников перевоплощение актрисы оказалось образом из короткометражноого фильма Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как выяснилось, актриса сменила облик ненадолго и сделала это ради ежегодного благотворительного вечера Action! («Мотор!» по-русски — то, что кричат режиссеры на съемках). Известные режиссеры и актеры специально к этому вечеру - он проходит в первое воскресенье декабря - снимают короткометражки, права на которые потом выставляют как лоты на аукционе. Вся прибыль перечисляется в благотворительные фонды.

Хаматова, которая давно занимается благотворительностью, снялась в короткометражке режиссера Оксаны Карас «Телохранитель» как раз в облике роковой блондинки. Фильм удалось продать за целых 8.1 млн рублей — это оказался самый дорогой лот вечера.

Короткая стрижка «под мальчика», минимум косметики, неизменная черная водолазка — такой мы знаем Чулпан Хаматову последние полтора десятка лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На церемонии Хаматова появилась сначала в образе своей героини, а затем переоделась и предстала в черном облегающем платье с высокой горловиной и с более привычной прической.

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