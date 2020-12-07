40% россиян перенесли коронавирус либо имеют переболевших в близком кругу

Cогласно опросам, 40% жителей России сами болели или близко знакомы с теми, кто перенес COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты Высшей школы экономики провели социологическое исследование на тему «Социальное самочувствие россиян».

- В 2020 году на фоне коронавирусного кризиса и других глобальных вызовов, усиливающих неопределенность, зафиксированы самые значимые за последние годы сдвиги в восприятии гражданами основных вопросов социально-экономической повестки, - отмечают социологи ВШЭ.

В результате опроса выяснилось, что:

- 40% жителей России сами болели или близко знакомы с теми, кто перенес COVID-19;

- меньше всего переболевших или знакомых с зараженными среди людей с доходами ниже прожиточного минимума (29%), пенсионеров (35%), мужчин (36%), сельских жителей и молодежи (36%);

- больше всего тех, в чьем кругу есть перенесшие ковид, среди россиян с высшим образованием (51%), жителей крупных городов (с численностью населения от 500 тыс. чел. до 100 тыс. чел. - 47%) и женщин (45%).

Специалисты объясняют такие результаты опроса целым комплексом причин. В том числе - распространенностью заболеваемости среди разных групп населения, качеством информированности о пандемии. Скажем, люди с низкими доходами и сельские жители зачастую обращают внимание только на тяжелые случаи ковида. В то время как граждане с высшим образованием и жители мегаполисов хорошо информированы обо всех формах протекания болезни и не склонны считать легкий ковид «обычной простудой».

Имеют значение и особенности коммуникационной социальной активности, отмечают эксперты. Так, чаще общаются между собой, в том числе с помощью соцсетей женщины, люди с высшим образованием, молодежь и городские жители - соответственно, среди них наибольшая доля тех, кто знаком с заболевшими.

СПРАВКА «КП»

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента с 11 сентября – 5 октября 2020 г. В исследовании участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6000 респондентов в 173 населенных пункта в 59 регионах России. Предыдущие волны проводились в декабре 2016 г. и сентябре 2018 г.

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