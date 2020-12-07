«Игорь действительно проходит лечение»: госпитализированный с COVID-19 Игорь Угольников уже идет на поправку

Продюсер, актер Игорь Угольников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

57-летний продюсер, режиссер и актер Игорь Угольников проходит лечение от коронавируса в стационаре. Игоря Станиславовича госпитализировали с коронавирусной пневмонией после амбулаторного лечения. Сам Угольников проходит лечение, поэтому пока не отвечает на телефонные звонки.

Мы дозвонились директору Игоря Угольникова Павлу Смирнову.

- Павел, пишут, что Игорь Угольников в тяжелом состоянии. Это так?

- Преувеличивают.

- Но он в больнице? Когда выпишут?

- Игорь в больнице действительно. Проходит лечение. Врачи еще этого не говорят.

Слухи о тяжелом состоянии Угольникова действительно преувеличены. Угрозы жизни нет. Как и все, госпитализированные в состоянии средней тяжести, артист получает необходимое лечение. Госпитализирован он был еще на прошлой неделе, сейчас уже идет на поправку. Прежде он под контролем врача лечился дома, но прогрессирующее заболевание и результат КТ стали показанием к помещению Угольникова в стационар. По имеющейся информации у Игоря Станиславовича из симптомов COVID-19 - кашель, температура, ломота в теле, общее недомогание, слабость.

Месяц назад у Игоря Угольникова случилось значимое событие – сначала в Москве, а затем в Калуге он представил фильм «Подольские курсанты». Картина вышла в прокат в начале ноября. Продюсер и сценарист фильма Игорь Угольников на премьере сказал в том числе и о жизни в условиях пандемии: «Мы живем в очень странное лукавое время, когда невозможно обнять друг друга, поцеловать руку женщины… Остаются только глаза, именно этим глазам адресован наш фильм».