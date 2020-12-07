Как вырастить дома царский дуб

Лекарство для профилактики коронавируса можно найти у стен Кремля Фото: Александр БОЙКО

Недавно прогуливался в Александровском саду. Величественно, как часовые смотрятся на фоне кремлевских стен вековые дубы. Они были высажены еще при последнем российском императоре Николае Втором в 1906 году. Очень символичны эти деревья: первые стены Кремля были сложены именно из дуба.

Между прочим, древесина этих гигантов славится не только своей прочностью. Кора дуба, что доступна в аптеках, может служить отличной профилактикой простудных заболеваний и... коронавируса: настоем врачи советуют полоскать горло три раза в день.

- Интересно, а можно ли вырастить такой дубок, - подумалось, когда заметил в снегу сотни желудей. Выбрал самый красивый у Боровицкой башни, и собрал под его кроной пяток блестящих плодов.

У пары из них заметил наметившиеся ростки и аккуратно положил их в сумку.

Дома посадил орешки в цветочный горшок и две недели поливал теплой водой. Два из них дали сначала мощные корни, а затем и ростки. Теперь у меня дома раскинул свои зеленые листочки настоящий кремлевский дуб. Место ему на подоконнике до весны - за неделю деревце поднялось на 15 сантиметров и выбросило пяток листочков.

Недавно прогуливался в Александровском саду. Величественно, как часовые смотрятся на фоне кремлевских стен вековые дубы. Они были высажены еще при последнем российском императоре Николае Втором в 1906 году. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Понятно, что под окнами многоквартирного дома царский дуб не посадишь - для этого надо брать разрешение в муниципалитете. Ведь дерево может вырасти больше 30 метров и повредить провода или затенить чьи-то окна, а еще у дуба мощные корни, которые могут повредить подземные коммуникации. Лучше найти этому величественному в будущем дереву просторное место в парке или за городом.

Пока не выпал снег, вы можете также собрать у стен Кремля желуди императорских дубов. Можно будет их найти и весной, когда снег сойдет.

Интересный и познавательный процесс для детей. К тому же этот урок биологии можно легко совместить с уроком истории. Кто знает, какие это даст плоды...