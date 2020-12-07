Сын известного кукольника перепутал сайты и потерял 11 млн рублей в криптовалюте

Из-за невнимательности, обладатель биткойнов на 11 миллионов рублей, лишился своего богатства. Фото: REUTERS

В полицию обратился 37-летний Вячеслав В.* сын известного кукольника Аркадия Ковтуна, руководителя театра кукол «Аркадия». Вячеслав не пошел по стопам именитого отца и занялся заработком на криптовалютном рынке в интернете. Дела у мужчины шли довольно неплохо, на счетах скопилась внушительная сумма биткоинов, кратная более чем 11 млн рублей.

Вячеслав не планировал останавливаться на достигнутом и собирался только преумножать капитал, используя различные специализированные сайты для работы с криптовалютой. Проведя несколько операций на одном из таких сайтов, Вячеслав перешел в свой личный кабинет и увидел, что все его биткоины бесследно исчезли. Мужчина понял, что его обокрали и срочно обратился за помощью в полицию.

«Оперативникам Вячеслав В.* сообщил, что во время работы в интернете, он перешел на некий сайт, который оказался вредоносным сайтом-клоном. Мошенники смогли завладеть необходимыми данными для взлома личного кабинета мужчины и похитили с его счетов биткоинов на сумму 11 227 088 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разбирается в сложных криптовалютных махинациях, которые привели к краже у сына известного кукольника более 11 млн рублей.

Отец потерпевшего, Аркадий Ковтун - руководитель театра кукол «Аркадия», единственного театра кукол в мире, выступавшего с сольной программой на сцене Парижской оперы. Театр был основан в 1982 году и стал одним из первых в СССР театром ростовых кукол.

* - имя изменено.