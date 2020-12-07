Гудбай, Америка: россияне продолжают копить долги и становятся невыездными

Наложить запрет на выезд за границу судебные приставы могут, если доказанный судом долг превышает 30 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в 2020 году резко выросло число должников, которым запрещено покидать пределы страны. Такую меру уже применили к 4,1 млн наших сограждан, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба судебных приставов. И это притом, что в этом году в связи с пандемией введены некоторые послабления для россиян: например, введен мораторий на взыскание задолженности по коммунальным услугам.

Год назад в нашей стране было 3,4 млн невыездных должников, и многие из них с тех пор нашли возможность расплатиться со своими кредиторами – всего с них через суд было взыскано более 36 млрд рублей. Однако на их место пришли новые люди, которые не смогли отдать банкам, бывшим супругам или другим юридическим и частным лицам положенное.

Напомним, наложить запрет на выезд за границу судебные приставы могут, если доказанный судом долг превышает 30 тысяч рублей (а в случае алиментов, возмещения вреда здоровью или моральной компенсации – 10 тысяч рублей).

Снять запрет можно, если погасить сумму долга и предоставить соответствующую квитанцию в отдел судебных приставов. После проверки, которая занимает обычно около двух недель, имя должника убирают из «черного списка».

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